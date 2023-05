Bellezze Interiori 2023: il programma completo del weekend di Tremezzina

Sabato 27 e domenica 28 maggio vi aspetta un ricco programma di 15 eventi all’interno di 6 dei giardini privati più suggestivi del Lago di Como, che saranno eccezionalmente aperti al pubblico. Dopo il successo del weekend di Como, il Festival Bellezze Interiori sbarca a Tremezzina per il secondo, e conclusivo, appuntamento dell’edizione 2023. Per l’occasione i cancelli di 6 ville private di Tremezzina si apriranno per tutti i visitatori che troveranno al loro interno, tra fiori e scorci mozzafiato sul Lago, il solito mix di eventi per tutti i gusti.

Ad aprire le danze sarà Raffaele Kohler, che dopo aver già fatto ballare al ritmo della sua tromba i partecipanti del primo weekend, tornerà ad esibirsi anche il 27 maggio con una speciale esibizione itinerante in alcuni dei giardini del Festival. Sempre nella mattina di sabato inizierà, con il concerto della cantautrice Eileen Rose che suonerà in Villa Bertoni, anche il viaggio nella musica folk e rock americana che caratterizza l’intero weekend, che continuerà poi nel pomeriggio con la giovane canadese Skye Wallace.

Nel tardo pomeriggio di sabato la scena si sposterà a Palazzo Pini, dove si susseguiranno due spettacoli dalle forti emozioni. Prima, alle 16:30, in uno dei momenti clou del Festival, attraverso i ricordi di Dori Ghezzi e di Scarlet Rivera, storica violinista di Bob Dylan, si incontreranno simbolicamente il cantautore statunitense e Fabrizio De André, con una colonna sonora da brividi affidata proprio al violino della Rivera e con altri ospiti a sorpresa. Al termine il cantante svedese Richard Lindgren presenterà il suo speciale tributo a Bob Dylan, suonando i pezzi più celebri del premio Nobel per la letteratura.

Domenica invece prima Amy LaVere, accompagnata da Will Sexton, uno dei più grandi chitarristi americani, e poi Paolo Ercoli, uno dei pochi musicisti italiani a suonare la chitarra resofonica, il dobro, che accompagnerà il cantante del New Mexico Jaime Micheals, che trasporterà in inglese grandi classici della canzone italiana come "Rimmel" e "Il Pescatore".

Nel pomeriggio del 28 maggio, a Villa Fontana, toccherà ad un altro degli spettacoli più attesi, quello dell’istrionico e irriverente cantautore livornese Bobo Rondelli, che per l’occasione verrà affiancato da Radoslav Lorkovic, pianista e fisarmonicista di Chicago. L’ultimo evento, che chiuderà l’edizione 2023 del Festival, sarà uno spettacolo di musica classica, con il duo spagnolo Saüc Ensamble, che sarà in doppia replica anche sabato pomeriggio.

Oltre alla musica però ci saranno nuove visite guidate, con due tour domenica pomeriggio dedicati alle storie dei mercanti della Tremezzina, prima del borgo di Volesio (Tremezzina) e poi delle ville del Festival sul lungolago. Ma anche una cooking class, una lezione aperta di karate e un incontro sulle tecniche di coltivazione degli agrumi, un’altra delle tradizioni che hanno reso celebre Tremezzo nel corso della storia. Tutti gli eventi del Festival sono compresi nel biglietto unico, a partire da 10€, che vale per l’intero weekend ed è online sul sito o sarà acqusitabile durante le giornate del Festival alla biglietteria, situata in via Regina 22.