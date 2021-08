"In questo periodo i camminanti devono un po' "correre", per il piacere di ritrovarsi dopo tanto tempo e anche per recuperare alcune iniziative che non si sono potute svolgere nei mesi scorsi. Questo weekend sono in programma tre appuntamenti: quelli di sabato al museo della seta e a Camnago Volta sono esauriti, l'invito è quindi quello di iscriversi a "Bellagio in uno scatto. Passeggiata all'origine della fotografia", che domenica 5 settembre ci porterà nella "perla del Lario" sulle orme di Liszt, Twain, Napoleone, Leonardo, Dante, Kennedy, Mary Shelley e, soprattutto, dell'inventore della fotografia William Fox Talbot.

Le iscrizioni, in questo caso, hanno un termine ultimo: venerdì 3 settembre alle ore 14, perché gli organizzatori dovranno provvedere ad acquistare per tutti il biglietto d'ingresso ai Giardini e al museo di Villa Melzi. Per lo stesso motivo all'atto della registrazione su eventbrite è richiesto il versamento del costo del biglietto con tariffa comitiva, mentre il percorso guidato, ricco di letture e interventi a più voci, vi viene offerto dal Comune di Bellagio.

Sono ammessi al massimo 50 partecipanti e al momento restano 20 posti disponibili. Non è necessario il green pass.

Questo il link per info e iscrizioni