L'Astra festeggia il suo primo “nuovo” compleanno e vuole riaprire la balconata

La nuova gestione del Cinema Astra compie un anno ed è lieta di festeggiare insieme al suo pubblico, venerdì 8 dicembre, con una giornata ricca di film a prezzi scontati. Le celebrazioni saranno l’occasione anche per presentare alla cittadinanza il progetto di ristrutturazione della balconata (anteprima alla stampa martedì 5 dicembre alle 14.00 al Cinema).

Si parte alle 10:00 di venerdì 8 dicembre con l'ultimo capolavoro di Scorsese, Killers of the flower moon, thriller storico sostenuto dalle grandi interpretazioni di Leonardo Di Caprio, Robert De Niro e Lily Gladstone. Visto la durata mastodontica (3h30!) colazione offerta a tutti i coraggiosi spettatori (biglietto 3,50 euro).

Alle ore 15:30, sarà possibile recuperare o rivedere il film più amato del Cineforum: Lunana – Il villaggio alla fine del mondo, toccante commedia ambientata tra i paesaggi mozzafiato del Buthan (biglietto 3,50€).

Alle ore 20:45, invece, nell'ambito dell'iniziativa European Cinema Night di Europa Cinemas, proiezione gratuita di A passo d'uomo di Denis Imbert, ispirato all’esperienza dello scrittore Sylvain Tesson che, in crisi di mezza età, decise di attraversare a piedi tutta la Francia. Il film sarà preceduto da una chiacchierata con Maria Corno, autrice del libro Quando cammino canto, moderata da Antonio Signoriello del CAO Como. I biglietti gratuiti potranno essere ritirati alla cassa del cinema da lunedì 4 dicembre sino ad esaurimento.

Non poteva mancare un appuntamento per i più piccoli, spostato invece sabato 9 dicembre, ore 15:30. Dopo il grande successo dell’aprile scorso torniamo a proporre delle partite sul maxi-schermo con i videogiochi più belli assieme. Ingresso a offerta libera (per info e prenotazioni cabina@astracinema.it).

RIAPRIAMO LA BALCONATA

L'8 dicembre partirà anche la raccolta fondi RiapriAmo la Balconata con locandine, abbonamenti, poltrone, set fotografici e molti altri modi per sostenere il primo passo di questo progetto atto a rendere nuovamente agibile la storica balconata del cinema.

All’interno di questa raccolta fondi anche i mercatini natalizi che si terranno sabato 16 e domenica 17 dicembre, dalle 9 alle 13, presso il cinema Astra. Tutti i dettagli nella conferenza stampa di martedì 5 dicembre.

INFO FILM

Killers of the flower moon

Un film drammatico/storico di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Robert De Niro, Brendan Fraser - USA, 2023, durata 206 minuti.

All’inizio del XX secolo la scoperta del petrolio trasformò l’esistenza degli Osage che diventarono da un giorno all’altro immensamente ricchi. L’improvviso benessere di questi nativi americani attirò l’interesse dei bianchi che iniziarono a manipolare, estorcere e sottrarre con l’inganno i beni degli Osage fino a ricorrere all’omicidio.

Tratto dall’acclamato, omonimo, best seller di David Grann, Killers of the Flower Moon è una storia d’amore e tradimento in un intrigo avvincente per la scoperta della verità.

Venerdì 8 dicembre ore 10:00. Biglietto unico 3,50€. Colazione offerta agli spettatori

Lunana - Il villaggio alla fine del mondo

Una commedia di Pawo Choyning Dorji - Bhutan, durata 110 minuti.

Ugyen è un giovane insegnante di città desideroso di lasciare il Bhutan per raggiungere l`Australia e lì diventare un cantante. Intanto però, dato il suo scarso rendimento viene inviato per punizione a completare l`incarico a Lunana, un paesino con 56 anime che si trova ad 8 giorni di cammino e ad un`altezza di 4.800 metri. Il sogno dell`Australia resisterà a una inattesa e calorosa accoglienza comunitaria?

Una toccante commedia, ispirata ad una storia vera.

Venerdì 8 dicembre ore 15:30. Biglietto unico 3,50€.

A passo d'uomo

Un film drammatico di Denis Imbert con Jean Dujardin - Francia, durata 95 minuti.