All’Astra arriva Il Boemo, il film candidato all’Oscar e girato al Teatro Sociale. Sarà presente il regista Petr Vaclav 

Evento speciale giovedì 23 febbraio, alle ore 20.30, al Cinema Astra con la presentazione del film "Il boemo", in presenza del regista Petr Vaclav., foto sotto. La pellicola racconta la vita del compositore Josef Myslivecek che, nonostante le umile origini di mugnaio, riuscì per un breve periodo a essere tra i compositori più famosi nell'Italia del settecento

Il film è stato girato parzialmente presso il Teatro Sociale di Como ed è stato selezionato dalla Repubblica Ceca per concorrere agli Oscar 2023 nella categoria miglior film in lingua straniera. Il regista, impegnato in una tournée italiana di lancio della pellicola, ha scelto di tornare a Como per presentare questa sua ultima opera e sarà disponibile per dibattere con gli spettatori al termine del film. I biglietti sono già in vendita presso il cinema Astra negli orari di apertura della cassa (tariffe cinema abituali: intero 7,50 euro, ridotto 6,50/5,50).

“DIETRO LA CINEPRESA”

La proiezione de “Il boemo” inaugura una rassegna di tre film - intitolata “Dietro la cinepresa” - che vedrà nelle prossime settimane all’Astra la partecipazione di tre registi.

«Siamo molto contenti – spiega Nicola Curtoni, coordinatore della sala - di poter ospitare Petr che è il primo di tre registi che nelle prossime settimane verranno all'Astra ad incontrare il nostro pubblico. Dopo di lui infatti, giovedì 2 marzo, Marco Tagliabue presenterà il suo documentario "Il padrino lo scrittore", all'interno di una serata organizzata dall'Associazione Libera (ingresso gratuito).

Infine, nella seconda settimana di marzo sarà protagonista del cineforum il film "Take away" di cui avremo il piacere nelle giornate del 7 e 8 marzo di ospitare il regista Renzo Carbonera che dialogherà con gli spettatori alla fine delle proiezioni pomeridiane e serali». Incontrare un regista, come le altre professionalità che lavorano nel cinema, ci aiuta a capire come i film sono realizzati ed apprezzarli ancora di più. E inoltre questi incontri possono avvicinare anche i più giovani al cinema.

Per IL BOEMO e TAKE AWAY, l'Astra offre quindi 10 biglietti omaggio ai primi 10 under 25 interessati. Si possono prenotare scrivendo una mail a info@astracinema.it (per l'appuntamento del 2 marzo l'ingresso è invece gratuito per tutti). Per maggiori informazioni su www.astracinema.it.