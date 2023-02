L'arte maleducata raccontata da Sergio Gaddi. Al cinema

No, non è un film, ma una serata in cui Sergio Gaddi parlerà dal vivo di arte. Il tema dell'incontro organizzato per giovedì sera 9 febbraio 2023 alle ore 20.30 è "L'arte maleducata. Dadaisti e surrealisti: da Duchamp a Magritte". L'ideatore e curatore curatore delle famose grandi mostre di Villa Olmo si cimenterà in una sorta di lezione-performace presso il Cinelandia di via Varesina 3 a Como.