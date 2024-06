Tutti gli appuntamenti di giugno all'Enoteca Popolare

Un mese di eventi all'Enoteca Popolare di Cantù. Degustazioni con i vignaioli, incontri, cinema, spettacoli, Eccoli di seguito.

DEGUSTAZIONE - Giovedì 6

ORE 19.00 - Degustazione con Daniele Favaro Winery

Dal 2020 Daniele ha rilevato una proprietà in Sessame nella Langa Astigiana di 21ha abbandonata da più di 10 anni.

Da subito delinea un'idea di agricoltura sostenibile in conversione biologica orientato nel futuro biodinamico, in vigna nessun diserbo o additivi chimici, vinifica la prima vendemmia 2020 producendo due prodotti dal vitigno Moscato.

Durante la serata si andranno ad assaggiare tre vini di cui due affinati in anfora di terracotta.

Ingresso riservato ai soci con sottoscrizione 10€ per la degustazione.

Consigliata la prenotazione a enoteca.popolare@gmail.com

CINEMA - Giovedì 13

ORE 21.00 - Proiezione del film-documentario "Il delitto Matteotti" di F. Vancini

Il 10 giugno 1924, Giacomo Matteotti, giovane deputato socialista rodigino, venne brutalmente assassinato da squadristi fascisti. Per ricordarlo, a cento anni dalla sua morte, vi proponiamo una cronaca minuziosa del delitto e delle ricerche che non condurranno mai ai veri colpevoli, con Mario Adorf, Vittorio De Sica, Riccardo Cucciolla, Franco Nero, Damiano Damiani (film del 1973).

CINEMINO DEI PICCOLI - Sabato 15

ORE 17.00 - Merenda insieme e proiezione di un film per bambini

MUSICA - Domenica 23

ORE 21.00 - Gli Svampiti Live

Gli Svampiti sono Mirko Soncini (voce), Beppe Spina (voce e chitarra) e Matteo Ciolo (basso e voce), un omaggio a Nanni

Svampa, alla canzone milanese e un

po’ piú a sud.

Il progetto nasce nel 2022

dall’amore di Mirko Soncini per la

canzone dialettale e da osteria, a lui

si uniscono il cantautore e

chitarrista Beppe Spina, Matteo

Ciolo al basso e Damiano Dellabella

al violino .

Gli svampiti propongono uno show

variegato oltre ai classici brani di

Nanni Svampa il trio propone una

renterpretazione dei brani dei

grandi cantanti e cantautori milanesi, Vecchioni, Gaber, Jannacci,

Cochi e Renato, Celentano e un

viaggio tra le canzoni popolari del

resto d’ Italia.

Aspettatevi show scanzonato e divertente.