Alla scoperta di Plinio il Vecchio: musica e danza al Broletto

S’intitola “Alla scoperta di Plinio il Vecchio” l’evento di musica e danza organizzato per venerdì 5 maggio alle ore 17.30 sotto il Broletto, in Piazza Duomo a Como, dal Liceo Musicale Coreutico Giuditta Pasta all’interno della rassegna “Musica e danza colte in flagrante”. Il progetto nasce dalla ricerca e dallo studio della figura di Plinio il Vecchio e della sua opera “Naturalis Historia” dalla quale sono stati estratti alcuni passi che sono stati poi riletti attraverso il linguaggio della danza contemporanea. L’arte, la storia e la scienza del grande naturalista comasco prenderanno vita nelle coreografie delle docenti Roberta Abate e Simona Caroleo interpretate dalle studentesse della sezione coreutica del Liceo. Anche questa performance è il risultato della fusione interdisciplinare tra le materie umanistiche e quelle ad indirizzo artistico, caratteristica peculiare dell’offerta formativa del Liceo Giuditta Pasta.

Il programma dell’esibizione prevede tre importanti momenti

I QUADRO: “Le fragilità umane” Il giudizio, la solitudine, l’uomo e la sua immagine.

II QUADRO: “Il mondo animale” L’evoluzione, l’eden, l’habitat ideale.

III QUADRO: “Le catastrofi” La marionetta, cronache di ogni tempo.

La serata si concluderà con un altro appuntamento che prenderà il via alle ore 19.30 presso il salone di Palazzo Valli Bruni, Via Rodari 1, a Como, sede dell’Accademia Giuditta Pasta, dove la danza contemporanea e la danza neoclassica interpreteranno i brani di alcuni tra i cantautori italiani più famosi. Le coreografie sono create dalle docenti del Liceo Federica Ferraro, Claudia Mariani, Simona Caroleo, mentre la parte musicale è stata curata dalla docente Andrea Camilla Mambretti.