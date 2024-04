Al limite un libro, al via la nuova rassegna letteraria a Villa del Grumello

Nelle quattro domeniche di aprile (7,14, 21 e 28), gli incontri animeranno l’Hub della Conoscenza, ex portineria situata all’ingresso principale del compendio della Villa del Grumello e recentemente recuperata grazie a un co-finanziamento di Fondazione Cariplo. Spazio immaginato fin dall’inizio come luogo di pratiche transdisciplinari sui temi socio ambientali, del paesaggio e della botanica e come biblioteca, che si apre alla città e ai turisti. Alla presentazione e discussione attorno ai libri, tutti inerenti al tema del limite, seguiranno dei laboratori creativi sia per adulti sia per bambini.

L’Hub durante la rassegna ospiterà la mostra “Contrasto, Simmetria, Saturazione”, esposizione degli scatti realizzati dalla fotografa Olga Lartseva con la danzatrice Jolita Manolova. Sarà inoltre possibile acquistare prodotti della società cooperativa Miledù, realtà comasca attiva in ambito sociale con progetti inclusivi connessi alle fragilità e assieme al territorio.

Il primo appuntamento in calendario è domenica 7 aprile alle ore 10.30 con “Inverno Liquido” (Derive Approdi editore) di Michele Nardelli e Maurizio Dematteis. La crisi socio-ambientale e climatica in atto induce una profonda riflessione sull’attuale sistema socioeconomico e sulle sue ricadute sull’ambiente, esseri viventi umani e non. Il settore del turismo – in questo caso l’attenzione è rivolta soprattutto su quello invernale, sulla “monocultura” dello sci da discesa - è a questo proposito chiamato in causa nel ripensarsi con la proposta di attività che siano realmente sostenibili da un punto di vista ambientale e con l’adozione di modelli di gestione inclusivi e democratici, che redistribuiscano i vantaggi generati in maniera più equa a favore di tutta la comunità, valorizzandone le peculiarità e gli stili di vita tradizionali. Dando voce a chi “ha in animo un nuovo equilibrio fra genere umano e natura”, l’incontro è l’occasione per riflettere su come trasformare l’industria turistica.

Segue, alle ore 11.30 il laboratorio creativo di origami a cura di Marinella Della Toffola, rivolto ai ragazzi dai 16 anni che saranno coinvolti nella realizzazione di origami di foglie, evocandone l’importanza ecosistemica.

Domenica 14 aprile alle ore 10.30 si approfondisce il tema dell’ambientalismo scientifico con la presentazione del libro “Laura non c’è. Dialoghi immaginari con Laura Conti” (Fandango, 2021) di Barbara Bonomi Romagnoli e Marina Turi. Partendo dal pensiero di Laura Conti, una delle pensatrici più importanti del nostro paese, considerata la fondatrice dell’ambientalismo scientifico in Italia, le autrici dialogheranno con alcune/i attiviste/i che si confrontano quotidianamente con i limiti del modello di sviluppo che ha guidato le politiche e le scelte economiche dell’epoca moderna, contribuendo a generare la crisi globale in cui ci troviamo. Particolare attenzione sarà rivolta ad alcuni temi cari a Laura Conti, che si intrecciano con le sfide del nostro tempo. Tra queste, la pandemia, il lavoro e i disastri ambientali.

A seguire, alle 11.30 il laboratorio creativo “Crea la tua tisana biologica con prodotti locali” a cura di Miledù e sempre rivolto a ragazzi dai 16 anni. Durante il laboratorio, una tutor illustrera? i principi delle erbe e dei fiori secchi, nonche? il modo migliore per comporre una miscela originale. Verranno utilizzati esclusivamente materiali naturali, locali e stagionali. I partecipanti potranno poi portare a casa la propria tisana.

Il terzo incontro letterario, domenica 21 aprile sempre alle ore 10.30, apre la riflessione sul tema dell’impresa sociale con il libro “La rivoluzione dell’impresa sociale. Per un rinnovato protagonismo della società civile” (Fondazione Feltrinelli,2023) di Carlo Borzaga e Giulia Galera. Una biografia per riflettere sull’innovativo modello di impresa, quello sociale, che si fonda sulla limitata distribuzione degli utili. Questo meccanismo, introdotto per salvaguardare la sopravvivenza dell’obiettivo sociale nel tempo, contribuisce a rafforzare la dimensione inclusiva dell’organizzazione e la sua capacità di dare risposta a bisogni scoperti. E, attraverso il suo agire, l’impresa sociale può sostenere un modello di sviluppo antitetico a quello estrattivo, incentrato su consumo e crescita a ad ogni costo. Il dibattito sarà arricchito dalle testimonianze di Micol Dell’Oro, Cooperativa Sociale Ecofficine attiva a livello nazionale, Gianluca Ruggieri, nostra - Cooperativa Energetica e Università dell’Insubria e Pierantonio Ferrari, Cooperativa Sociale Azalea.

Alle ore 11.30, sempre a cura di Miledù, il laboratorio creativo di pittura con foglie, fiori e ramoscelli, per ragazzi dai 12 anni che verranno accompagnati da un artista che spieghera? loro i principi di realizzazione dei quadri, liberi e colorati, dipinti con acquerelli o tempera (forniti dagli organizzatori).

Il quarto e ultimo appuntamento, domenica 28 aprile, è dedicato ai piccoli lettori con la presentazione de “Il Limite” (edizioni Il Ciliegio, 2024) di Vanessa Policicchio Rizzoli e Elena Casiglio. In dialogo con la libraria e arte terapeuta Jessica Molinari, le autrici presenteranno una storia motivazionale rivolta al pubblico dell’infanzia per riflettere su cos’è un limite e a cosa serve. Il racconto mette in luce come il limite sia spesso un confine dentro di noi, che ci spinge ad osservarlo per trovare la forza, il modo e il coraggio per poterlo superare.

Con “incorniciAMOci”, alle ore 11.30, adulti e bambini saranno coinvolti nella realizzazione di cornici con materiale di recupero. Il laboratorio è a cura di Elena Castiglio e Jessica Molinari della libreria del Ragionier Bianchi di Como.

Per la partecipazione agli incontri (gratuiti) e ai laboratori (a pagamento) è richiesta la prenotazione tramite il sito www.villadelgrumello.it.

L’accesso alla Villa è solo pedonale. L’ingresso al parcheggio per le auto è da via Bignamico.