Africana al Sociale, tra letteratura, moda e cosmesi

L'idea nasce dalla volontà di esplorare l!universo Africa al di là degli stereotipi, tradurne la varietà attraverso un progetto creativo di formazione e sostenibilità che ha coinvolto gli studenti della scuola Cias Formazione Professionale in collaborazione con ENAIP di Como a partire dalla lettura approfondita dei racconti di “Africana” a cura di Chiara Piaggio e Igiaba Scego (Feltrinelli, 2021).

Un percorso di bellezza, gusto e attenzione per l’altro tracciato dagli studenti in nome della multiculturalità e ancor prima all!insegna dello stupore, della meraviglia per il diverso che alimenta proposte creative inedite incoraggiando ponti - e non muri - di collegamento tra Africa e Occidente. Un percorso che si apre ad una nuova prospettiva etica ed estetica a partire dall’unione di tessuti di diversa fattura e provenienza, emblema del metissage culturale, per declinare la sostenibilità attraverso l’eccellenza tessile comasca. E poi la cura di sé, imparare a volersi bene e a volere bene agli altri con un prodotto di cosmesi che parte dal burro di karité africano prodotto dal CIAS e donato alle famiglie del Banco di solidarietà di Como.

AFRICANA si svolgerà il 29 maggio a partire dalle ore 16.00 al TEATRO SOCIALE di Como in Sala Bianca e Sale del Ridotto. L’evento è ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Programma

ORE 16.00

Presentazione del libro Africana con la curatrice del libro Chiara Piaggio.

Modera Katia Trinca Colonel con introduzione dell’ideatrice dell’evento

Francesca Gamba.

Sarà possibile acquistare in loco il libro “Africana” - Feltrinelli editore 2021

Seguirà alle 17.15

Esibizione “L’afro fra i capelli”. Tra seta e cotone per celebrare la multiculturalità

Dal rivoluzionario natural hair movement degli anni Sessanta che manifestava il riscatto sociale e politico dei neri a partire dai capelli- alla volontà oggi di esprimersi liberamente e di incrociare gusti e tastiere estetiche senza più uno sguardo etnocentrico. Dodici ragazze passeranno tra il pubblico in una breve esibizione di copricapi acconciature realizzate dagli studenti di acconciatura della scuola CIAS. I manufatti sono stati realizzati con il cotone organico proveniente dalla scuola di tessitrici del villaggio Yaktenga del Burkina Faso (con progetto reso avviato da associazione Kibarè (onlus).

Il DONO

Due i momenti in cui gli studenti di estetica e del settore ristorazione sperimentano con le proprie mani l’Africa.

CUORI D’AFRICA In collaborazione con Le studentesse del settore ESTETICA della scuola CIAS, partendo dal burro di karitè d’Africa hanno realizzato con le loro mani un vero e proprio prodotto di cosmesi a forma di cuore che verrà donato a 350 famiglie del Banco di Solidarietà di Como. E ogni martedì alcune di loro andrà dalle famiglie bisognose del Banco a portare in dono il Cuore d’Africa. L’amore e l’attenzione per l’altro si esprimono infatti anche attraverso una coccola di cosmesi; un invito a prendersi cura di sé.

CUORI di BISCOTTO

Un incontro di gusto in nome della multiculturalità

Nei racconti di Africana - il libro che ha ispirato l’intero progetto di cui ci sarà la presentazione il 29 maggio in collaborazione con Feltrinelli - il cibo assume un forte valore identitario, si carica di valenze emotive , sociali e politiche; è il lievito delle storie; spazio sensoriale delle proprie origini. Gli studenti del settore ristorazione ENAIP di Como realizzeranno dei biscotti che uniscono sapori d’Africa e di Occidente sotto la guida esperta della burkinabè Abzeta Sore. Questi biscotti verranno offerti al pubblico domenica 29 maggio.