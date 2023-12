A spasso sulla Luna con la Città dei Balocchi a Cernobbio

Indirizzo non disponibile

La Luna ha da sempre avuto un grande fascino su tutti nel corso della storia. E’ stata oggetto di miti e leggende e fonte di ispirazione per tanti artisti. Ha da sempre proiettato l’immaginario umano verso più ampi orizzonti, facendoci volare con la fantasia, lì tra le stelle, di fianco a lei. Tante altre curiosità stimolano continuamente gli scienziati a studiare e inviare missioni spaziali per capire come si è formata la compagna del nostro bellissimo Pianeta.

“A spasso sulla Luna”

Venerdì 22 dicembre dalle ore 17.00 alle 19.00, alla Città dei Balocchi di Cernobbio, ci sarà l’occasione di osservarla in diretta “da vicino” con un telescopio che verrà collocato in Riva sul Lungo Lago. Un secondo telescopio sarà puntato sui pianeti. Ai telescopi saranno Enrico Colzani, fotografo e astrofilo, presidente del Gruppo Astrofili Brianza e Guido Villa, astrofilo e socio del “Gruppo Amici del Cielo”.

L’iniziativa fa parte delle attività proposte in collaborazione con l’Osservatorio di Sormano che proseguono nei prossimi giorni. A guidarci alla scoperta delle meraviglie del cielo di Natale sarà lo staff dell’Osservatorio Astronomico di Sormano con le immagini ottenute attraverso il telescopio. Oltre all’Osservatorio di Sormano con la collaborazione di Dino Pezzella (ingegnere nucleare), Alessandro Fumagalli (Tecnologie per l’Ambiente e Territorio) e Enrico Colzani (astrofilo e fotografo), sono coinvolti altri tre centri. Si tratta dell’Osservatorio di Astronomico “Via Lattea” di Bellagio, con l’astrofilo Graziano Ventre, quello privato di Varenna con l’astrofisico Davide Trezzi e il Planetario di Padova, con Ivan Proserpio, anche lui astrofisico. I collegamenti da remoto immergeranno il pubblico nell’osservazione dei corpi celesti spiegati dalla voce degli specialisti. Alcune incontri saranno riservati anche alle scuole.

Sabato 23 dicembre, ore 17-19 - La cometa di Natale, a cura di Graziano Ventre (astrofilo) sala polifunzionale scuola media.

Mercoledì 27 dicembre, ore 17-19 - La cometa di Natale, a cura di Dino Pezzella (ingegnere nucleare), Igloo, largo Mondelli.

Venerdì 29 dicembre, ore 17-19 - La cometa di Natale, a cura di Graziano Ventre (astrofilo), Igloo largo Mondelli.

Martedì 2 gennaio, ore 17-19 - La luna in 4 domande, a cura di Ivan Proserpio (astrofisico), Igloo largo Mondelli.

Venerdì 5 gennaio, ore 17-19 - Il fascino dei buchi neri, a cura di Davide Trezzi (astrofisico), Igloo largo Mondelli.