Musica all’alba, spettacolo itinerante nel parco, Sulutumana in concerto e cinema sotto le stelle a Villa Erba

In arrivo, giovedì 25 luglio, il terzo appuntamento de “Le 4 Stagioni di Villa Erba”, promosso da Villa Erba e ideato dal Teatro Sociale di Como AsLiCo, con il contributo del Comune di Cernobbio e il patrocinio della Provincia di Como, del Comune di Como e della Camera di Commercio Como-Lecco.

“Parco in Festa” è il titolo della giornata dedicata all’estate, ai colori, all’aria aperta che permetterà ai partecipanti di godere della bellezza unica del parco di Villa Erba con eventi dall’alba fino all’imbrunire.

La giornata, a ingresso libero con prenotazione obbligatoria, prende il via con un viaggio sonoro alle prime luci del mattino, ore 7.00, dal titolo “Sunrise Vibes”, con il giovane duo B~Piæ, Riccardo Curcio al vibrafono e tastiere e Francesco Gisondi alle percussioni e batteria. Le composizioni originali di B~Piæ, Elisa Simonetto e UNLKD esploreranno nuove frontiere della musica elettronica, trasportando gli ascoltatori in territori sonori innovativi. Il programma fonderà suoni contemporanei alla musica classica, elettronica, jazz, soul a elementi tradizionali giapponesi verso in un'esperienza meditativa e profonda. Le influenze elettroniche e acustiche guideranno in un'atmosfera indimenticabile nella splendida cornice del parco di Villa Erba.

Segue nel pomeriggio alle 17.00, lo spettacolo per bambini e famiglie “Over the rainbow” con Anna Buttarelli Elisa di Marco e Roberta Nardelli. Prodotto dall’associazione Luminanda, lo spettacolo itinerante nel Parco coinvolgerà gli spettatori nelle avventure della piccola Dorotyhy alla scoperta del mondo superando mille peripezie. Un ciclone, dal grigio paese del Kansas, travolgerà la bambina e la porterà alla scoperta dell’amicizia e del mago di Oz. Riuscirà Dorothy con Toto a trovare la strada per tornare a casa? Durante lo spettacolo, per coinvolgere il pubblico e renderlo protagonista, verranno proposte esperienze di condivisione poetica attraverso piccoli gesti concreti.

Al calar del sole, alle 19.00, torna la musica con una delle band più amate del territorio lariano: i Sulutumana in concerto. Energici e raffinati, colti e popolari, intensi e leggeri, i Sulutumana utilizzeranno le loro canzoni per stimolare riflessioni sullo stato attuale della nostra storia e del nostro mondo. Le canzoni non hanno potere politico, ma certamente hanno potenza emotiva e un effetto terapeutico straordinario, perché le canzoni da sempre hanno accompagnato donne e uomini nei loro percorsi più difficili: guerre, miserie, schiavitù... e li hanno aiutati a tessere fratellanze e a salvaguardare la loro dignità.

Il concerto si comporrà di brani storici del repertorio “SULU” uniti a una manciata di cover che hanno toccato corde emotive sensibili, canzoni da ridere e piangere, canzoni da cantare in coro. Non mancheranno alcuni brani inediti che verranno suonati in anteprima assoluta. Per godersi il concerto consigliamo di portare una coperta per sdraiarsi sul prato qualora le sedute fossero esaurite.





La giornata si concluderà alle 21.30 con Il cinema all’aperto a Casa Visconti e con la proiezione – in occasione dei 50 anni dall’uscita del film - de “Gruppo di famiglia in un interno”, una delle opere maggiori del grande regista Luchino Visconti. Realizzato nel 1974, vincitore di 5 Nastri d'Argento e 2 David di Donatello, vede tra i protagonisti Burt Lancaster, Helmut Berger e Silvana Mangano.

Un professore di scienze americano che ha ereditato dalla madre italiana un antico palazzo in Roma, vive rinchiuso nel suo appartamento e nel suo mondo, incapace di accettare l'evoluzione della società. Un giorno la Marchesa Bianca Brumonti decide di acquistare e modernizzare l'appartamento del piano di sopra, andandoci a vivere con un singolare gruppo di famiglia. Inizialmente il professore ne accetta la rumorosa e talvolta scandalosa "intrusione". Quando l'equilibrio della stranissima ed eterogenea "famiglia" che si è formata si dimostra insostenibile, tenta di reagire: ma la solitudine amata diviene pesante ed amara. La proiezione è a cura di Medartec con introduzione di Marco Marchetti, bibliotecario del Comune di Cernobbio e critico cinematografico.

A Villa Bernasconi

Non mancherà, a completamento della variegata offerta di eventi, il programma “Fuori Villa” di Villa Bernasconi. Per “Parco in Festa” dalle 16.00 alle 22.00 è prevista l’apertura straordinaria con visita gratuita del Museo e delle due mostre attualmente ospitate.

La prima “Firmato Luchino. Le lettere ritrovate di Luchino Visconti al Maestro Lorenzo de Paolis”, con la curatela di Umberto De Paolis. In mostra fino al 3 novembre la collezione epistolare di cartoline e lettere completamente inedite – recentemente ritrovate e custodite dal pronipote Umberto de Paolis – indirizzate da Luchino Visconti, il Conte Giuseppe Visconti di Modrone e Carla Erba a Lorenzo de Paolis, maestro di violoncello di Luchino tra il 1917 e il 1924. In quest’occasione il curatore Umberto de Paolis presenterà il quaderno/catalogo della mostra.

La seconda mostra “Liberty Jungle. Omaggio a Beppe Spadacini”, con la curatela di Claudia Taibez e visitabile fino al 23 settembre, celebra la straordinaria carriera dell’artista e designer cernobbiese Beppe Spadacini. Realizzata dal Comune di Cernobbio in collaborazione con Gentili Mosconi, l’esposizione presenta grandi tele raffiguranti i soggetti tipici della produzione di Spadacini: palme, paesaggi tropicali dalla fitta vegetazione in cui si affacciano le belve e gli uccelli della giungla in un’ambientazione che valorizza i decori naturalistici della villa e la vegetazione del giardino.

Si aggiunge al programma, dalle 15.00 alle 17.00, “L’estate tropicale di Villa Bernasconi incontra l’upcycling”, live performance del Gruppo Atlete Agoniste della Gold Skate Academy di Cernobbio con action painting di Nicoletta Lanati.