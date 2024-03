200.Com, il Teatro Sociale rivela la regista di Turandot: Valentina Carrasco

Sarà Valentina Carrasco a curare la regia dell’opera di Puccini, in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore: all’Arena del Teatro Sociale il 27 e 29 giugno e 1 luglio. In occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore, Turandot di Giacomo Puccini, la X edizione di 200.Com Un progetto per la città, andrà in scena all’Arena del Teatro Sociale di Como e inaugurerà il Festival Como Città della Musica, giunto alla diciassettesima edizione. Tre le serate in programma con l’opera: giovedì 27, sabato 29 giugno e lunedì 1 luglio 2024, ore 21.00.

È stata presentata questa sera ai coristi la regista: sarà Valentina Carrasco, regista argentina al suo primo lavoro con AsLiCo, che ha appena debuttato con grande successo al Regio di Torino con il nuovo allestimento La fanciulla del West di Puccini. Al suo fianco, Mauro Tinti firmerà le scene e i costumi; il pubblico ha già avuto modo di conoscere i suoi lavori nel Nabucco di Jacopo Spirei nell’Arena del Sociale nel 2017.

“Turandot, fredda, crudele, irraggiungibile. Una donna che al mito ottocentesco dell’amore romantico, delle donne sposate sottomesse alle decisioni del marito, preferisce il celibato e la sua libertà individuale. Libertà personale che difende a sangue e fuoco, senza arrendersi, fino a diventare una spietata dittatrice. – racconta la regista Carrasco – Puccini, nel suo ultimo capolavoro, aggiunge alla lista dei suoi archetipi femminili quello più estremo, più moderno, quasi inconcepibile ai suoi tempi: una donna di potere.” Presto verrà annunciato l’intero programma del Festival Como Città della Musica 2024.