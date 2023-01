Il Cotton Club va in scena alla Canottieri Lario, cena e musica dal vivo

Venerdì 27 gennaio torna alla Canottieri Lario “Cotton Club”, una serata speciale con dinner show, capitanata dal cantante e chitarrista Pietro Lopez. Dalle ore 20.00 cena e poi musica dal vivo. E’ possibile scegliere tra un’ampia selezione di piatti alla carta oppure optare per un menù a prezzo fisso, su prenotazione, a partire da 40 euro (3 portate).

Il Cotton Club è stato un famoso e storico night club e jazz club di New York attivo durante e dopo l’era del proibizionismo. E’ stato uno dei primi a proporre un intrattenimento musicale con musica dal vivo di alto livello ed è rimasto negli anni un marchio prestigioso per chi è alla ricerca di serate di evasione e relax, in compagnia dalla migliore musica di tutti i tempi. E’ nato intorno al 1930, esattamente come la nostra Canottieri Lario….da qui l’idea di chiamare la serata in quel modo.

Pietro Lopez, chitarrista ufficiale di Jerry Cala’, cantante e Dj, è tra i musicisti più conosciuti e richiesti nell’ambito dei più prestigiosi locali d’Italia, ha calcato i palchi più importanti di tutta la penisola. Ha cominciato giovanissimo la sua gavetta professionale nelle orchestre di grandiose navi da crociera e in eventi aziendali di spessore. Negli anni ha gestito gli eventi musicali di numerosissime aziende ed animato eventi privati di ogni genere.

Turnista e arrangiatore. Dopo anni di esibizioni live in Francia, fonda l’agenzia Artistica “Montmatre SNC” con cui ha lavorato attivamente negli anni ’90-2000.

Ha capitanato per tanti anni la Resident Band del famoso Shanghai Cafè di Milano, e con lo stesso stile si ripropone ad oggi in varie formazioni per serate di intrattenimento, in matrimoni (cerimonia, ricevimento, DJ set ), in convention, in eventi aziendali, in feste pubbliche e private (compleanni, battesimi, anniversari, ecc).

Prenotazioni: 031 6124189 – 339 7943472