5 appuntamenti da non perdere nel primo weekend di giugno a Como

Primo weekend di giugno con il meteo che sembra (il condizionale è d'obbligo) promettere un po' di sole e soprattutto domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo fine settimana di primavera. Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni sino a domenica.

1 . One Lake One Car

L'attesa è finita per gli amanti delle automobili d'epoca e dell'eleganza senza tempo. Villa d'Este, l'iconico hotel 5 stelle che fa sognare da generazioni l’Italia e il mondo, si prepara ad ospitare la tredicesima edizione dell'evento Villa d'Este Style - One Lake, One Car. Nella suggestiva cornice del lago di Como, il 1° Giugno l'Hotel dedicherà un'intera giornata a questo modello di auto così unico e speciale che porta il suo stesso nome: Alfa Romeo 6C 2500 SS Villa d’Este. Continua

2 . Lake Como Walking Festival

Nell'ambito della terza edizione del Lake Como Walking Festival dal titolo "Il Bel Paese. Le pietre raccontano", l'associazione Sentiero dei Sogni, con il sostegno del Comune di Lezzeno e la collaborazione di Pro Lezzeno, organizza la passeggiata creativa; I lavori della pietra. Il programma: ritrovo alle ore 14.30 di domenica 2 giugno davanti al cantiere nautico Iron Marine, in via Fornace 78 a Lezzeno, località Casate lago. Un itinerario di circa 4 km quasi tutti su tipiche stradine in acciottolato, con un dislivello complessivo di circa 90 metri, ci porterà a scorprire 4 delle 11 frazioni che compongono il paese di Lezzeno, partendo da quella più a Nord (Casate) per proseguire attraverso Villa, Cendraro e Sossana. Continua 3. Ortensie al Grumello Il parco storico botanico della Villa del Grumello vanta una ricca collezione di oltre 120 varietà di Hydrangeae, tra le quali diversi esemplari rari, distribuite lungo i viali principali e in alcune aree tematiche del giardino romantico. Per celebrare attraverso i sensi la ricca collezione con la sua fioritura che presenta una stupefacente varietà di colori dalle tinte candide a quelle blu, passando per tutte le tonalità del rosa, l’associazione Villa del Grumello organizza, domenica 2 giugno, una giornata di iniziative per grandi e bambini e un mercatino diffuso nel parco. Sarà una festa del giardino, da esplorare con tutti i sensi.Continua

In occasione delle celebrazioni del Bimillenario Pliniano, dal 3 maggio al 31 agosto 2024 a Como la Fondazione Alessandro Volta presenta la mostra “Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia della Natura”, un racconto inedito dedicato alla figura e alla vita di Plinio il Vecchio, dall’antichità ai giorni nostri. Con il coordinamento artistico del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio e a cura di Gianfranco Adornato, Professore di Archeologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, l’esposizione ripercorre le vicende di Plinio il Vecchio - cittadino comasco -, mettendo in luce la straordinaria fortuna della sua opera attraverso i secoli e la sua attualità nella società contemporanea, impegnata in una profonda riflessione sulla salvaguardia dell'ambiente e sul rapporto dell'uomo con la natura. Continua

5 . Voci dal Paesaggio Nordico

La Pinacoteca Civica di Como presenta nelle sue sale al primo piano, fino al 13 ottobre 2024, la mostra con la curatela degli architetti Davide Adamo e Marina Botta. Al centro della ricerca dei due artisti contemporanei - tra i più rinomati nell’arte scandinava - c’è l’osservazione e la rappresentazione di una regione del Nord Europa, ancora in gran parte allo stato naturale, l'attenzione per il valore e la fragilità del paesaggio, il clima e l’identità dei luoghi, con la loro storia, cultura, mitologia e tradizioni. La loro visione artistica è un racconto che non si limita ad una contemplazione estetica, ma coinvolge in un’esperienza più profonda, cognitiva e sensoriale. Continua