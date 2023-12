3 appuntamenti da non perdere prima del ponte dell'Immacolata

Un mese di novembre che si conclude nel segno del teatro opo un weekend dedicato in particolare alle manifestazioni natalizie. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo tre momenti assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni d'autunno in città e dintorni.

1 . Terragni e Sartoris

“Se il razionalismo è una corrente architettonica storica conclusa, la razionalità in architettura è un concetto che chiama sempre alla riflessione. Il razionalismo italiano degli anni Trenta ha voluto coniugare le esigenze funzionali, costruttive ed economiche al bisogno spirituale di raggiungere uno stato di equilibrio attraverso l'organizzazione armoniosa delle forme geometriche. Quale sarà il carattere della razionalità in architettura nel tempo presente?” Salvatore Aprea. La mostra “Terragni e Sartoris a Como capitale del razionalismo italiano _ 1926/1943” che si inaugura il 2 dicembre 2023 alle ore 18.00 a Como presso l'ex chiesa di S. Pietro in Atrio, costituisce la seconda edizione del progetto MAARC EXHIBITIONS. Continua

2 . Cosmos

Il progetto Cosmos, promosso dalla Fondazione BTS Como Arte con il patrocinio del Comune di Como, in occasione delle celebrazioni del Bimillenario della nascita di Plinio, è curato da Sonia D’Alto con contributi critici di Giovanni Berera e Paolo Bolpagni, e mette in dialogo, nelle sale neoclassiche di Villa Olmo, opere di artisti contemporanei con reperti archeologici risalenti all’età romana antica - proprio per omaggiare Plinio il Vecchio, uno dei più illustri cittadini comaschi - provenienti dal Museo Civico Archeologico Paolo Giovio di Como, dal Museo di Storia Naturale di Milano e antiche stampe del Castello Sforzesco di Milano, presenti entrambi per la prima volta a Como e dalle Collezioni museali di scienze naturali del Liceo Alessandro Volta di Como. Le opere degli artisti contemporanei, allestite lungo l’intero percorso espositivo, toccheranno invece tutti i linguaggi del contemporaneo, dall’arte tessile alla videoarte, dall’installazione site specific, al collage. Continua.

3 . Geo Poletti in Pinacoteca

La Pinacoteca Civica di Como, dopo il comodato della grande tela di Paolo Pagani con la Caduta degli angeli ribelli concesso dagli eredi di Huberto Poletti (1954–2019), prosegue la collaborazione con la famiglia Poletti organizzando una mostra incentrata sulla figura di Ruggero Poletti, per tutti Geo. Ricercato conoscitore di pittura antica, collezionista e pittore in prima persona, Geo Poletti è una figura di primo piano nel panorama artistico italiano della seconda metà del Novecento. La sua raccolta, costruita con occhio attento alla qualità e senza preclusioni verso gli “anonimi” e gli artisti considerati “minori”, ha svolto un ruolo importante nella riscoperta di alcuni pittori poco noti, poi universalmente riconosciuti da critica e mercato, a partire dall’amato Paolo Pagani (Castello Valsolda, Como 1655 - Milano, 1716), di cui sono esposti ben 7 dipinti, e di un genere emblematico della pittura di età moderna come la natura morta, esplorata con passione e competenza in molte delle sue diramazioni del Seicento e del Settecento. Continua