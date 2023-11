3 appuntamenti da non perdere questa settimana a Como

Una settimana di novembre che riparte nel segno della musica dopo un weekend dedicato in particolare agli ultimi incontri del Festival A due voci. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo tre momenti assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni d'autunno in città e dintorni.

Come una b-side di Strade Blu Live, arriva un'altra piccola rassegna guidata dalla musica, dal vino naturale e soprattutto dalla buona cucina. In questa occasione, rigorosamente di lunedì, sarà l'Osteria Brillo a ospitare una volta al mese Vignaioli & Vinili. Il primo appuntamento, il 20 novembre, sarà all'insegna dei del Roero e quindi del Piemonte. Ogni vino, raccontato dal produttore Enrico Cauda, sarà accompagnato da un piatto e da una canzone in abbinamento. Continua

Lì dove la terra è piena di curve. Lì dove la musica ti viene incontro per chiudere il cerchio. Lì dove Micah P. Hinson ti aspetta con la sua chitarra e quella voce che dice bugie ai giorni che passano. Lui che ha lasciato dietro la collina i suoi anni più scuri e ha trovato famiglia, una famiglia musicale, in questo paese distratto che a volte sa anche essere riconoscente. E in fondo un po’ tutti avremmo dovuto dirgli grazie dopo i suoi dischi con i Gospel Of Progress, gli Opera Circuit e la Red Empire Orchestra. Nato con la voce adulta, intrisa di radici e tradizioni, con I lLe To You Micah è diventato adulto senza perdere il cuore sognante di quel ragazzino che aveva il vizio di farsi male. Con Alessandro Stefana, Raffaele Tiseo, Zeno De Rossi e Greg Cohen, il ragazzo di Memphis ha ritrovato insieme a un timido sorriso anche il raffinato vizio di scrivere belle canzoni. Continua

3 . Cosmos

Le opere degli artisti contemporanei, allestite lungo l’intero percorso espositivo, toccano tutti i linguaggi del contemporaneo, dall’arte tessile alla videoarte, dall’installazione site specific, al collage. Cosmos, che si teiene a Villa Olmo fino al 28 gennaio 2024, oltre a celebrare Plinio Il Vecchio, è anche il cuore di un palinsesto di appuntamenti collaterali che spazieranno dalle scienze naturali alla storia, consoliderà importanti collaborazioni territoriali e proporrà un ricco calendario di incontri di didattica dell'arte per le scuole e le famiglie. Continua