5 eventi da non perdere a Como e dintorni nel lungo weekend di Pasqua

Lungo weekend di Pasqua con il meteo che promette il ritorno del sole e di temperature meno rigide. Oltre comunque alle escursioni che trovate qui, quello che ci attende sarà un fine settimana dedicato soprattutto alle fiere pasquali e agli eventi all'aperto nelle ville del lago di Como. Vediamo quindi tutti gli appuntamenti più importanti in programma a Como e dintorni sino a Pasquetta.

1 . Festa della Radura

Un luogo vivo, partecipato, dove costruire, dove imparare dallo scambio di esperienze e saperi. Anima di questa terra in Tremezzina, che si affaccia dai suoi uliveti sull'Isola Comacina, è Zaira Pedrini, una donna sognatrice che sta ripulendo il bosco dagli infestanti e restaurando i muri a secco per onorare le sue radici. Sabato 8 aprile, alle 17.30, non poteva esservi luogo migliore per tornare a presentare in concerto l'ultimo album dei Tirlindana, Foreste invisibili, un lavoro intenso che ha trovato un grande respiro proprio grazie alla sua forma live "senza spine". Continua.

2 . International Street Food

Arriva a Como International Street Food, una 4 giorni dedicata al cibo di strada. 30 truckers sarano a vostra disposizione sul Lungolago e zona Giardini dal 6 al 9 aprile dalle 12 a mezzanotte per gustare cucina siciliana porchetta, cucina messicana e i tanto amati arrosticini abruzzesi e hamburger di Chianina, di Angus e di Fassona. Insomma, percorrendo pochi metri si avranno a disposizione i piatti tipici da ogni parte del globo nella loro versione più gustosa. Non macheranno le specialità di mare con i panini con polpo gourmet, fritture di pesce, supplì e tante altre specialità da tutto il mondo. Continua

3 . Fiera di Pasqua

Primavera di eventi a Como con i classici e ormai tradizionali luna park e fiera di Pasqua. Il secondi si svolgerà, come di consueto, lungo le mura tra viale Varese e viale Cattaneo. La fiera di Pasqua, tornata già lo scorso anno dopo due anni di pausa per il covid, si terrà quest'anno dal 6 al 10 aprile. Le bancarelle verranno posizionate lungo il perimetro al di sotto delle mura storiche di Como, in viale Varese e in viale Cattaneo, come detto. Saranno posizionate per l'esattezza al massimo 166 bancarelle. Continua

4 . Caccia al Tesoro Botanico

La Caccia al Tesoro Botanico dei Grandi Giardini Italiani è l'evento dedicato ai bambini per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all'immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nel Parco di Villa Carlotta. I partecipanti riceveranno una mappa che guiderà i botanici in erba e le loro famiglie alla scoperta dei segreti del giardino di Villa Carlotta tra enigmi, indovinelli e curiosità. Evento incluso nel biglietto d’ingresso i n collaborazione con Grandi Giardini italiani. Continua