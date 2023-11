3 appuntamenti da non perdere assolutamente questa settimana a Como

Una seconda settimana di novembre segnata dal ritorno al bel tempo. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo tre cose assolutamente imperdibili da fare a Como. Ecco quindi i nostri suggerimenti tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni d'autunno in città.

1 , Strade Blu Live

Questa nuova rassegna live, ideata si basa ancora sull’idea di offrire storie di musicisti e vignaioli partendo dall’idea di raccogliere e condividere racconti. In quest’epoca in cui tutto è sempre più immateriale e troppo veloce, con Strade Blu Live si è voluto creare un momento assolutamente fisico per ritrovare il piacere di stare insieme attraverso forme d’arte accomunate dalla passione per i sentieri secondari. In un cerchio di vita e mestieri, di vino e canzoni, di polvere e curve, di pagine e parole senza trucco. Un secondo appuntamento - dopo il fortunato debutto dedicat alla musica, al vino e in particolare alla Calabria. Sul palco insieme a Pratelli ci saranno infatti Peppe Voltarelli, che ha appena pubblicato La grande corsa verso Lupionòpolis, e Antonello Canonico, vignaiolo di San Marco Argentano, che racconterà i suoi vini, il Folk e lo Strampalato. Continua

2 , A due voci

La decima edizione del Festival A Due Voci – dialoghi di musica e filosofia si terrà a Como sino al 19 novembre 2023 e sarà promossa nell’ambito della Journée mondiale de la philosophie patrocinata dall’UNESCO. Un evento culturale davvero important e per la città che, grazie a questa manifestazione ritrova un momento per affrontare tematiche di grande interesse filosofico, storico, musicale, sociale grazie al generoso impegno dei suoi organizzatori e alla presenza dei suoi illustri ospiti. Un appuntamento davvero importante sarà certamente quello con il filosofo Michel Onfray all'interno del ricco programma offerto dalla decima edizione del festival A due voci. Saper vivere ai piedi di un vulcano, che vedrà in dialogo il filosofo francese con Bruno Dal Bon, si terrà venerdì, 10 novembre 2023, alle ore 17.45, alla Biblioteca Comunale Paolo Borsellino di Como. Continua.

3 . La vita davanti a sé

Silvio Orlando, in un racconto di vite sgangherate che commuove, diverte e intenerisce, meravigliosamente accompagnato da quattro musicisti. Ultimi giorni per sottoscrivere l’Abbonamento Prosa. La Stagione Prosa del Teatro Sociale di Como si apre con un grande protagonista del panorama italiano. Silvio Orlando arriva a Como mercoledì 8 e giovedì 9 novembre, ore 20.30, con La vita davanti a sé. Pubblicato nel 1975 e adattato per il cinema nel 1977, La vita davanti a sé di Romain Gary (1914-1980) è un romanzo commovente e ancora attualissimo, che racconta di vite sgangherate che vanno alla rovescia, ma anche di un’improbabile storia d’amore toccata dalla grazia. Continua