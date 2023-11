3 appuntamenti da non perdere questa settimana a Como

Una settimana di novembre che riparte nel segno della musica dopo un weekend dedicato in particolare ai primi incontri del Festival A due voci. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo tre momenti assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni d'autunno in città e dintorni.

1 . Closing Time

Un pianoforte che ha visto tempi migliori, un contrabbasso, l'aria di un uomo vissuto di almeno 54 anni (invece ne aveva 30 di meno), canzoni che parlano di vecchie automobili, amori senza speranza per cameriere e vecchie fiamme, gelatai... scarpe vecchie e cartoline illustrate. Tom Waits si presentò così, 50 anni fa nel 1973, con Closing Time, un album che passò largamente inosservato (l'autore ne trovò una copia che si squagliava al sole del deserto abbandonata lungo i binari del treno, raccontò). Per celebrare l'inizio di una carriera unica e straordinaria, la pianista Alessandra Gelfini e il giornalista Alessio Brunialti, ripercorrono quelle prime canzoni di un grande della canzone d'autore americana. Continua

2 . Aspettando Parolario

Paolo Roversi presenta “L’eleganza del killer” a Villa Bernasconi, Cernobbio. L’omicidio del titolare di un locale alla moda nella zona della movida di corso Como è il primo di una serie di delitti che insanguineranno Milano: a indagare saranno chiamati il giornalista hacker Enrico Radeschi, in sella alla sua inseparabile Vespa gialla, e il vicequestore Loris Sebastiani, il brillante capo della squadra Mobile dal sigaro perennemente spento fra le labbra. Una storia dal ritmo incalzante che si svolge in un febbraio milanese dalle temperature polari fra partite di droga, fiumi di vodka, gioco d’azzardo, sparatorie per il controllo del narcotraffico e una sequenza di misteriosi omicidi compiuti con perizia e professionalità da un inafferrabile sicario che prima uccide e poi svanisce nel nulla per nascondersi nel cuore nero della metropoli. Continua

3 . A due voci

Si riparte con il secondo weekend di Festival venerdì 17 novembre alle ore 17:30. Negli spazi della Pinacoteca Civica si terrà l’incontro con il filosofo Franco Todescan, docente emerito dell’Università di Padova e grande studioso del diritto di natura, che nel suo intervento presenterà un esame del giusnaturalismo moderno affrontando il rapporto tra Scuola classica (medievale) e Scuola moderna del diritto naturale. L’incontro è intitolato «Dal diritto naturale classico al diritto naturale moderno». Continua