Gli appuntamenti da non perdere a Como prima del weekend

In attesa dei tanti appuntamenti del prossimo weekend, che porteraà due momenti molti importanti con Bellezze Interiori, e il Festival della Luce. vediamo quali sono gli eventi più importanti di questa settimana a Como e dintorni.

Torna un'altra bella rassegna dedicata al vino che ha sempre avuto grande attenzione per i vignaioli del territorio. Al Broletto di Como, giovedì 16 maggio, alle 18.30, si terrà infatti la sesta edizione di One Wine Night con molte etichette rappresentative della Valtellina. Si tratta di un evento benefico, organizzato da Lions Club Como Lariano, Rotary Club Como e Soroptimist Club di Como, per la raccolta fondi a scopo benefico. I partecipanti potranno degustare i vini di una trentina di cantine del territorio valtellinese e italiano in generale.

2 . Il catalogo del mondo

In occasione delle celebrazioni del Bimillenario Pliniano, dal 3 maggio al 31 agosto 2024 a Como la Fondazione Alessandro Volta presenta la mostra "Il catalogo del mondo: Plinio il Vecchio e la Storia della Natura", un racconto inedito dedicato alla figura e alla vita di Plinio il Vecchio, dall'antichità ai giorni nostri. Con il coordinamento artistico del Comitato Nazionale per le Celebrazioni dei duemila anni dalla nascita di Plinio il Vecchio e a cura di Gianfranco Adornato, Professore di Archeologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, l'esposizione ripercorre le vicende di Plinio il Vecchio - cittadino comasco -, mettendo in luce la straordinaria fortuna della sua opera attraverso i secoli e la sua attualità nella società contemporanea, impegnata in una profonda riflessione sulla salvaguardia dell'ambiente e sul rapporto dell'uomo con la natura.

5 . Voci dal Paesaggio Nordico

La Pinacoteca Civica di Como presenta nelle sue sale al primo piano, fino al 13 ottobre 2024, la mostra con la curatela degli architetti Davide Adamo e Marina Botta. Al centro della ricerca dei due artisti contemporanei - tra i più rinomati nell'arte scandinava - c'è l'osservazione e la rappresentazione di una regione del Nord Europa, ancora in gran parte allo stato naturale, l'attenzione per il valore e la fragilità del paesaggio, il clima e l'identità dei luoghi, con la loro storia, cultura, mitologia e tradizioni. La loro visione artistica è un racconto che non si limita ad una contemplazione estetica, ma coinvolge in un'esperienza più profonda, cognitiva e sensoriale.