Cosa fare a Como prima del weekend

Un mese di marzo ancora nel segno della teatro e della musica. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo quindi tre momenti in settimana assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni d'inverno in città e dintorni.

1 . Tango delle Capinere

Al Teatro Sociale di Como ritorna Emma Dante, la pluripremiata regista palermitana, con l'ultimo spettacolo Il tango delle capinere, mercoledì 13 marzo, alle ore 20.30. Con questo spettacolo Emma Dante riparte da Ballarini, ultimo capitolo della Trilogia degli occhiali del 2010. Due anziani, un uomo e una donna, tornano giovani per un attimo, ripercorrendo i passaggi fondamentali della loro vita di coppia. È lei, curva e ingrigita, ad aprire un baule, dal quale escono quegli oggetti banali che hanno scandito la storia del loro amore ma anche della quotidianità, a partire da un carillon che è stato il primo regalo di fidanzamento, ricevuto in un tempo lontanissimo, in riva al mare. Continua

Ultimo appuntamento con la rassegna Prosa del Teatro Sociale di Como. Paolo Genovese firma la sua prima regia teatrale portando in scena lunedì 4 e martedì 5 marzo alle ore 20.30 l’adattamento di Perfetti sconosciuti, il suo film del 2016 entrato nel 2019 nel Guinness dei primati come il film con più remake in assoluto nella storia del cinema, giunti a 18, nonché vincitore di numerosi premi (Nastri d’argento, David di Donatello…). Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Protagonisti saranno Dino Abbrescia, Emmanuele Aita, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Anna Ferzetti, Astrid Meloni. Continua

2 . Brecht e Strehler

Il Festival A due voci è lieto di poter segnalare questa importante iniziativa musicale e di riflessione ideata ed organizzata dal Conservatorio “G. Verdi” di Como in occasione della messa in scena dell’opera in tre atti Ascesa e rovina della città di Mahagonny di Kurt Weill e Bertolt Brecht che debutterà al Teatro Sociale di Como il prossimo 4 aprile 2024. Gli ultimi tre appuntamenti saranno le Prove Aperte che offriranno ad un pubblico interessato la possibilità di seguire le fasi di preparazione dell’opera, Le prove si svolgeranno presso il Conservatorio di Como. Continua

3 . Natura Segreta

La mostra illustra con installazioni e opere su tela, papiro e piccole sculture in plexiglas, il rapporto tra la bellezza della Natura e il significato dei numeri.

Per questo omaggio l'artista Giorgio Piccaia utilizza i numeri della Sequenza di Fibonacci. La sequenza, il cui rapporto tra due numeri consecutivi tende alla proporzione divina, è la via iniziatica per il suo lavoro. “La matematica è l’alfabeto in cui Dio ha scritto l’Universo - diceva Galileo Galilei - La filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto davanti agli occhi, io dico l’Universo, ma non si può intender se prima non s’impara a intender la lingua e conoscere i caratteri in cui è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un labirinto oscuro". Continua