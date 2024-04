4 appuntamenti da non perdere l'1 maggio a Como

Festa del lavoro con il meteo che promette solo sprazzi di sole ma anche il ritorno della pioggia. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre alle escursioni, per questo mercoledì 1 maggio dal tempo decisamente incerto, Una guida con tutti gli eventi più importanti in città e dintorni.

1 . Lake Como Wine Festival

Il Lake Como Wine Festival per la sua decima edizione, ben otto giorni, si sposta da piazza Cavour per allungarsi in piazza Verdi. Un bella occasione per assaggiare i vini e i prodotti tipici di più di 50 aziende provenienti da tutta Italia, direttamente nel cuore della nostra splendida città. Dal Brunello all’Aglianico; dal Prosecco al Franciacorta; dai grandi formaggi delle valli piemontesi ai formaggi dei monti lariani; dalla Bresaola al salame; dall’olio d’oliva all’aceto balsamico; dal miele alle marmellate; dal patè di olive alle conserve di verdure; dalle nocciole di Langa, al tartufo di Norcia; dal cioccolato della Serenissima agli arancini di Sicilia e tanto altro ancora. Un’esplosione di sapori e profumi, in un percorso di assaggi da tutta Italia.. Continua

2 . Voci dal Paesaggio Nordico

La Pinacoteca Civica di Como presenta nelle sue sale al primo piano, fino al 13 ottobre 2024, la mostra con la curatela degli architetti Davide Adamo e Marina Botta. Al centro della ricerca dei due artisti contemporanei - tra i più rinomati nell’arte scandinava - c’è l’osservazione e la rappresentazione di una regione del Nord Europa, ancora in gran parte allo stato naturale, l'attenzione per il valore e la fragilità del paesaggio, il clima e l’identità dei luoghi, con la loro storia, cultura, mitologia e tradizioni. La loro visione artistica è un racconto che non si limita ad una contemplazione estetica, ma coinvolge in un’esperienza più profonda, cognitiva e sensoriale. Continua

3 . Agrinatura

Agrinatura, il tradizionale appuntamento di Lariofiere dedicato all’agricoltura, alla natura e all’ambiente, ritorna con un’edizione dalle grandi aspettative, un anelito a vivere un’esperienza emozionale. Da sempre Agrinatura favorisce la valorizzazione della filiera agricola, forestale, zootecnica, florovivaistica, la promozione del turismo rurale e del patrimonio naturalistico e ambientale. Con l’iniziativa si vogliono affermare alcuni concetti cardine legati al tema agricolo, tra cui la difesa della biodiversità e la costruzione di reti territoriali che uniscono gli operatori agricoli. Continua

4 . Ghisallo in Giallo

La storia del Tour rivive nella Casa dei ciclisti, grazie al contributo di molti appassionati e delle istituzioni. La mostra attinge a numerose importanti musei, prestatori, ciclo-collezioni come: Fondazione Pirelli, Museo Ottavio Bottecchia, Museo del Ciclismo Gino Bartali (Firenze), Museo del Falegname Tino Sana , Spazio Pantani (Cesenatico), Koers Museum (Roselaire - Belgio), Musée du Vélo di Marc-André Elsig (Chippis - Svizzera) e Ciclocollection - Museo di Biciclette di Gigi Farè (Riva del Garda). Ed è impreziosita da speciali memorabilia grazie alla sensibilità storico culturale di collezionisti privati come Natale Bolgè, Bruno Carraro, Giorgio Cimurri, Enzo Manfrè, Graziano Pellizzoni, Famiglia Pietra - Freni Universal.. Continua