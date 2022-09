Contrabbando ed altri racconti dal Confine, le passeggiate di History Trek

Una facile camminata nel Parco Valle Lanza alla scoperta delle Terre di Confine, di una regione che per la sua collocazione a ridosso delle Alpi è sempre stata punto di contatto, incontro e scontro tra popolazioni, di una frontiera insieme elemento di separazione ma anche di accoglienza e proficuo scambio. Un'escursione organizzata il 18 settembre da History Trek e condotta da Andrea Burzi, guida ambientale escursionistica e archeologo.

Cammineremo sui sentieri tra Valmorea e Rodero in un territorio dal grande valore naturalistico ma che ha lasciato anche molteplici tracce della storia umana: seguiremo una ferrovia abbandonata in una valle scavata nella roccia, saliremo su un colle dove un'antica e diruta torre romana è stata testimone delle invasioni barbariche, percorreremo i sentieri dei contrabbandieri ricordando storie e aneddoti accaduti proprio qui, incontreremo piccoli edifici di culto dove si conservano antichi culti degli antenati, andremo alla scoperta di come il confine è cambiato nel corso dei secoli e di come tutto ciò abbia influito sulla vita delle popolazioni della zona, in pace e in guerra.

Grazie alle conoscenze dell'amico Carlo Sassi e di altri personaggi locali avremo la possibilità di farci raccontare tanti episodi sul contrabbando che hanno caratterizzato la zona nei decenni passati. Inoltre potremo ammirare la natura della valle camminando lungo un fiume, inoltrandoci nei boschi delle colline moreniche al confine con la Svizzera, ammirando le valli e i monti dalle cima del colle di San Maffeo, seguendo i sentieri nell'ordinata campagna tra cascine, pascoli e coltivazioni.

Programma

Ritrovo domenica 18 settembre, ore 09:45 a Valmorea (CO), stazione ferroviaria di Rodero-Valmorea

Partenza escursione h.10:00, rientro previsto h.16:30 circa.

Durata del percorso: 6-7 ore circa comprensiva di numerose soste tra cui per PRANZO AL SACCO.

Lunghezza percorso: anello di 8,5 km con dislivello 250 m circa.

Quota partecipazione (comprende accompagnamento e assicurazione RC)

€20 adulti e ragazzi da 14 anni in su

€8 ragazzi da 7 a 13 anni

non adatta a bambini sotto gli 7 anni

Iscrizione obbligatoria entro venerdì 16 settembre, h.18:00 (posti limitati). Pagamento in loco prima dell’inizio dell’escursione (CONTANTI o CARTA con rilascio FATTURA). In caso di annullamento della prenotazione nelle 48 ore precedenti l’evento sarà comunque richiesto il pagamento dell’intera quota

Il percorso

Il percorso è un anello di circa 8,5 km con un dislivello di 250 m, con una difficoltà MEDIO-FACILE. Si sviluppa prevalentemente su facili sentieri sterrati e in parte su strade asfaltate, presenta alcuni brevi tratti in salita con pendenza non particolarmente accentuata. La prima parte in piano e con brevi tratti in leggera salita. ci porterà al tratto in salita più impegnativo del percorso (comunque semplice), per arrivare presso il Colle del San Maffeo dove faremo la pausa

Pranzo al sacco (possibilità di usufruire dei BAGNI). Da qui in avanti il percorso sarà quasi totalmente in discesa attraverso boschi e aree coltivate, potremo anche fare una sosta in un BAR per caffè o bevande.

L'escursione è adatta a chiunque abbia un minimo di allenamento per camminate di una giornata percorse a basso ritmo e con diverse soste lungo il percorso per spiegazioni e approfondimenti di ciò che incontreremo.

Non adatta a chi non ha allenamento e ha problemi di salute.

Adatto ai bambini indicativamente da 6-7 anni in su se abituati a camminare in montagna.

Attrezzatura

Sono necessarie SCARPE da TREKKING oppure delle SCARPE SPORTIVE a suola antiscivolo, abiti comodi e adatti alle temperature di stagione, acqua (almeno 1 litro), snack, mantellina o giacca impermeabile in caso di meteo incerto, bastoncini consigliati per i meno esperti/allenati, PRANZO AL SACCO.

Documenti

Necessaria la CARTA D'IDENTITA' o PASSAPORTO in quanto percorreremo una piccola parte del sentiero in territorio elvetico.

CANI ammessi al guinzaglio per tutta la durata dell'escursione, se ben socializzati con persone e altri animali e provvisti del PASSAPORTO/DOCUMENTI per entrare in Svizzera.

In caso di maltempo l'evento potrà essere annullato o rimandato con comunicazione ai partecipanti entro il giorno precedente l'evento. L'evento rispetterà le norme anti-covid vigenti nel rispetto delle norme della privacy e del regolamento consultabili al link: