Spostato a maggio 2021 il Concorso Eleganza Villa d'Este

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este deve il suo status di vera esclusività tra gli eventi più prestigiosi al mondo dedicato ai veicoli d’epoca ad una serie di elementi tra cui vanno certamente segnalati: l’eleganza dell’evento, la sua lunga e illustre tradizione, il suo stile impareggiabile nell’incantevole Grand Hotel Villa d’Este, situato direttamente sulle rive del Lago di Como, e i selezionati e ristretti gruppi di partecipanti.

Il Grand Hotel Villa d’Este è uno degli hotel più emblematici del mondo. I suoi terreni e il parco offrono agli ospiti e ai visitatori l’opportunità di ammirare, ogni anno, 50 straordinarie vetture d’epoca. Le varie classi sono organizzate in diverse categorie e vengono valutate da una Giuria di fama mondiale presieduta da Lorenzo Ramaciotti.

A maggio 2021, Cernobbio diventerà una destinazione obbligata per gli appassionati di automobili di tutto il mondo. Un élite selezionata del panorama di collezionisti internazionali si riunirà qui ancora una volta. L’apertura ufficiale del Concorso d’Eleganza Villa d’Este si svolgerà venerdì 28 maggio 2021.

L’emozione comincerà a diffondersi quando sabato tutti i veicoli prenderanno le rispettive posizioni al mattino. Il 29 maggio 2021, le vetture d’epoca accuratamente selezionate saranno valutate negli esclusivi giardini di Villa d’Este. Il tradizionale apogeo di questa sontuosa presentazione avrà luogo quando ogni singolo veicolo sfilerà sulla terrazza del Grand Hotel, affacciato direttamente sulle rive del Lago di Como.

La domenica si svolgerà una parata nel parco della vicina Villa Erba. Questi terreni occupano inoltre una posizione maestosa sulle sponde del lago e il loro grande tappeto erboso offre al pubblico l’opportunità di vedere più da vicino queste automobili d’eccezione. Questo spesso consente ai visitatori di discutere con i custodi e i proprietari dei veicoli e di parlare con celebrità del mondo automobilistico: il Concorso Villa d’Este è riconosciuto in particolare dai progettisti come una meta superlativa. È improbabile trovare una simile selezione di gioielli leggendari in qualsiasi altra parte del mondo.

Nel 2021, i partecipanti selezionati saranno nuovamente presentati in otto classi speciali.

Il Comitato di Selezione è lieto di presentare le prime tre classi per le Vetture d’Epoca per il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020:

Hypercar degli Anni ’90

Roadster Prebelliche

Guardie e Ladri: Auto Veloci da entrambi i lati della Legge

Dai Travolgenti Anni Sessanta ai Fantastici Anni Ottanta: Due Decadi di Gare di Endurance

E non dimentichiamo il Concorso di Motociclette, che nel 2020 celebrerà il suo decimo anniversario. In tutto il mondo non esiste praticamente un’altra opportunità di vedere riunite in un solo posto delle rare due ruote di questa qualità. Le motociclette raccontano le loro storie e simboleggiano l’anima dei loro proprietari che hanno dedicato tutte le loro cure a queste testimoni oculari dello sviluppo del trasporto motorizzato.

Nel 2020, il concorso di bellezza per le Motociclette d’Epoca nei terreni di Villa Erba includerà ancora una volta sei classi di motociclette. Il Comitato di Selezione è lieto di presentare i queste classi per il Concorso di Motociclette 2020:

Ruote Aggiuntive: I Primi Tentativi per il Trasporto di un Passeggero

Motori Boxer dei Primi Anni Venti

I Grandi Marchi Americani

Lo Stile degli Anni Cinquanta

I Lavori sulle Motociclette di Lino Tonti (1920 – 2002)

Concept Bike: Nuovi Design e Prototipi di Produttori e Progettisti Indipendenti

Siete cordialmente invitati a presentare un modulo di registrazione per il vostro veicolo o la vostra motocicletta anche se non corrisponde a nessuna delle classi sopra definite. La vostra domanda sarà presa in considerazione indipendentemente dalle classi. Come in passato, le diverse classi rifletteranno un’ampia fascia di automobili, motociclette e temi.