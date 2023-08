Ferragosto sul lago di Como: c'è il concerto dei Moonskin sul palco galleggiante

No, non abbiamo sbagliato a scrivere il loro nome: sul lago di Como, nella bellissima cornice del palco galleggiante a Lenno il 14 agosto a partire dalle ore 21 si esibiranno i Moonskin, la tribute band dei Maneskin. Non aspettatevi quindi Damiano, Victoria, Ethan e Thomas ma Agostino, Chiara, Francesco e Mattia che riproporranno le canzoni dei vincitori dell'Eurovision. In realtà anche i meno famosi Moonskin hanno un calendario fitto di date e anche grazie alla visibilità avuta a Tale e Quale Show (di cui hanno vinto l'edizione del 2022-2023 proprio come sosia dei Maneskin), se la cavano alla grande e sono molto amati anche dai fan che li hanno incoronati come come miglior tributo ai Maneskin.