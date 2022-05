Wow Music Festival, tutto il programma dell'edizione 2022

Dal 2016 al 2018, nelle sue prime quattro edizioni completamente gratuite, il festival ha illuminato le estati dei giardini del Tempio Voltiano di Como. Nel 2021, dopo anni di assenza, Wow Music Festival, annunciato nei giorni scorsi, torna nella splendida cornice del parco di Villa Olmo e nel contesto di “Villa Olmo Festival”. Riprendendo il tema della villa e della valorizzazione di beni architettonici, quest’anno il festival avrà come dimora principale lo splendido contesto di Villa Bernasconi a Cernobbio nelle serate che andranno da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio.

Il progetto ideato per l’edizione 2022 sarà un formato più contenuto per quanto riguarda le capienze e i numeri ma non per questo meno strutturato o con minore valore artistico e cura del dettaglio. Un format «boutique», nuovo per wow music festival, promosso da Akuafactory in collaborazione con MyNina, ideato e progettato insieme all’amministrazione del Comune di Cernobbio. Il festival sarà diffuso e capillare sul territorio lariano e avrà come fulcro la Cultura — in tutte le sue accezioni — i giardini e gli spazi verdi non solo della città di Cernobbio.

Il programma live

Gli ospiti che compongono la line up sono stati scelti seguendo un preciso criterio artistico, che va da nomi affermati alle nuove scoperte: tutti gli artisti italiani, sono tra quelli maggiormente richiesti nei grandi festival e dominano le classifiche. Nelle prime tre giornate del festival, i protagonisti saranno esponenti della panorama indie e urban italiano (tra cui spicca anche lo stand up comedian Edoardo Ferrario), mentre l’ultima giornata sarà completamente dedicata alla scoperta di nuovi giovani talenti del territorio. Il tutto sarà condito da visite guidate, food truck, degustazioni enogastronomiche e tanto altro. I

biglietti sono in vendita da giovedì 12 maggio alle ore 15.

30 giugno

Edoardo Ferrario

wow soundsystem w/Mati dj set

Apertura porte: 18:00 Inizio dj set: 18:30 Inizio spettacolo: 21:00

1 luglio

Maurizio Carusi

Elasi

Labradors wow soundsystem w/Mati dj set

Apertura porte: 18:00 Inizio dj set: 18:30 Inizio spettacolo: 21:00

2 luglio

Dutch Nazzari

Collazio

Summit Desanudo wow soundsystem w/Mati dj set

Apertura porte: 18:00 Inizio dj set: 18:30 Inizio spettacolo: 21:00

3 luglio

Colzani

Legru

Snookers Lalaband

Anita Cane Violins

Inizio concerti: 20:30 Apertura porte: 18:00 Inizio concerti: 18:30