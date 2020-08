Viva De André, a Locarno va in scena Faber in versione jazz

È davvero un bel colpo: con la partecipazione della Fondazione Fabrizio De André Onlus, JazzAscona presenterà venerdì 9 ottobre al PalaCinema di Locarno lo spettacolo VIVA#DE ANDRÉ dedicato all’indimenticabile cantautore italiano. Sono passati ormai oltre vent'anni anni dalla scomparsa di Fabrizio De André. Però chi con le sue canzoni è cresciuto, si è innamorato ed emozionato, chi grazie a lui ha scoperto l'impegno civile e politico non ha dubbi: Faber è ancora vivo!

JazzAscona è dunque particolarmente lieto di presentare venerdì 9 ottobre, alle 20.30, al PalaCinema di Locarno, VIVA#DE ANDRÉ. Ideato, scritto e narrato da Luigi Viva, socio fondatore della Fondazione Fabrizio De André e autore di importanti pubblicazioni dedicate al cantautore genovese*, VIVA#DE ANDRÉ racconta in musica, parole e con l’ausilio di documenti audio inediti lo straordinario percorso artistico del grande cantautore e l’amore per il jazz suonato nella Genova della sua gioventù.

Già presentato con grande successo un paio di anni fa in Italia, VIVA#DE ANDRÉ riproporrà in chiave jazz le più belle canzoni di Fabrizio. In programma brani come “La Guerra di Piero", "Valzer Per Un Amore", "La Città Vecchia", “Il Bombarolo”, "Creuza de mä", “La Canzone di Marinella” “Mégu Megún”, “La Canzone dell’Amore Perduto”, “Il Pescatore”.

Sul palco, assieme a Luigi Viva (reading), un quintetto composto da alcuni fra i migliori jazzisti italiani: Francesco Bearzatti (sax), Francesco Poeti (basso, bouzouki), Pietro Iodice (batteria), Giampiero Locatelli (piano) e, alla chitarra, Luigi Masciari, che ha curato anche gli arrangiamenti e la direzione musicale. Ospite la cantante Oona Rea.

VIVA#DE ANDRÉ approderà al PalaCinema di Locarno in occasione della presentazione ufficiale dell’omonimo album contenente le musiche dello spettacolo, che la band ha appena finito di registrare con la partecipazione di Michael League (leader degli Snarky Puppy) e di Giulio Carmassi (Pat Metheny Unity Group, Will Lee, Steve Gadd).

L’evento è organizzato da JazzAscona con la partecipazione di: Fondazione Fabrizio De André Onlus, Comune di Ascona, Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, BancaStato, Radiotelevisione Svizzera, Nuvole Production, Hôtellerie Suisse, Patriziato di Ascona e PalaCinema Locarno.

Maggiori dettagli su questo importante appuntamento seguiranno nelle prossime settimane. La prevendita dello spettacolo sarà annunciata a breve.