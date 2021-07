A Villa Olmo Rigoletto a Bandalarga

1920 Circa. Una compagnia teatrale sempre in viaggio da una meta all’altra; ogni attore carico di valigie e bauli pieni di costumi, attrezzi e cianfrusaglie. Si perde nei ricordi la decisione di mettere in scena questa storia meravigliosa: ognuno però è conscio che ogni sera, raccontandola, si sarebbe trovato a gioire e a soffrire, a giurare vendetta, a perdonare, e alla fine, di fronte a Signora Morte, a perire. Da molto tempo....E chissà per quanto ancora… Per scoprire i momenti partecipativi e prepararvi allo spettacolo, affidatevi al Kit dello Spettatore disponibile sul sito www.operaeducation.org ! Precede lo spettacolo un laboratorio musicale per imparare le arie corali Dalle ore 20.00 esibendo il biglietto per lo spettacolo.

sabato, 3 luglio 2021 – ore 21.30

RIGOLETTO. I misteri del teatro

Musica di Giuseppe Verdi

Adattamento musicale e drammaturgico a cura di AsLiCo

con Cantanti selezionati da AsLiCo

Direttore Cesare Della Sciucca

Regia Manuel Renga

Scene e costumi Aurelio Colombo

Orchestra 1813

Produzione AsLiCo, in coproduzione con Bregenzer Festspiele

Il programma che l'Orchestra di Fiati del Conservatorio propone in questa occasione compie una ricognizione all'interno del repertorio più frequentato e più conosciuto: da una parte le trascrizioni (un veicolo storicamente importante per la diffusione della musica colta in molteplici contesti di fruizione), dall'altra i brani "originali", composti appositamente per questa formazione.

Palcoscenico Villa Olmo

domenica, 4 luglio 2021 – ore 11.30

BANDALARGA

Direttori Pierangelo Gelmini, Davide Miniscalco

Orchestra di Fiati del Conservatorio di Como

in collaborazione con Conservatorio di Como

nell’ambito di Festival Il segno del tempo