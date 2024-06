Vetra Beer & Rock Festiva: al Joshua di Albate due giorni di musica, birra e tanto altro

Il Joshua Blues Club di Albate ospiterà il primo "Vetra Beer & Rock Festival", un evento imperdibile che unisce quattro ingredienti fondamentali: punk rock, birra artigianale, street food e mercatino. L'apertura delle porte e del bar è prevista alle 16. L'ingresso è gratuito, ma riservato ai soci ARCI (la tessera sarà disponibile all’ingresso).

Le band

Il festival vedrà la partecipazione di 16 band live, seguite da un after party con il DJ set Garage Punk di Niguarda 8D. Il palco del Joshua sarà animato da due giorni di punk rock con band di spicco della scena punk italiana e internazionale. Tra gli highlights degli headliner ci sono: The Gamits da Denver, Colorado (USA), storica band del pop punk americano, che si esibirà in formato acustico; Andead di Andrea Rock (Virgin Radio), al loro primo concerto sul palco del Joshua con una performance benefica il cui cachet sarà devoluto a L’Isola Che Non C’è, un'associazione che favorisce l'integrazione di persone diversamente abili tramite percorsi musico-terapici; Menagramo, duo folk punk, che presenterà il loro nuovo album "Dental Plan" pubblicato da Wild Honey Records; Bad Frog, storica band di Codogno, conosciuta per il loro punk rock irriverente; inoltre, la "School of Punk Rock", un mini-seminario di musica punk dedicato ai più piccoli, sarà tenuto da Massi Lanciasassi (aka Massimiliano Porro) e Nick Ardino domenica pomeriggio alle 17.

Il programma dei concerti

Sabato 8 giugno

18:00 No Pine Mall

18:45 La Tigre

19:30 Verse, Chorus, Inferno.

20:15 Girless

21:00 The Gamits

21:45 The Rubber Room

22:30 Bad Frog

23:30 Andead

00:30 Niguarda 8D DJ Set

Domenica 9 giugno

17:00 Punk Rock School

18:00 Massi Lanciasassi

18:45 4 a While

19:30 Dan On The Moon

20:15 Soft Boys Club

21:00 I Like Allie

21:45 Weekend Cigarettes

22:30 Menagramo

La birra

La birra artigianale di Vetra sarà una delle protagoniste del festival, con una selezione di 8 birre alla spina disponibili a un prezzo speciale di €5 per 40 cl. Saranno presenti diverse varietà, tra cui Vetra Pils, Vetra Helles, Vetra IPA, Vetra Pale, Vetra Bock, Loop, Alps Wagon e Fleur de Saison. Il team Vetra, inclusi il mastro birraio Stefano Simonelli, sarà presente per servire le birre e condividere la loro passione.

Street food

Nessun festival sarebbe completo senza del buon cibo! Due eccezionali food trucks saranno presenti per tutta la durata del festival: Due Brucia Padelle con Marcone Chef, offrirà una selezione di street food che spazia dai supplì romani al Pad Thai, fino alla zuppa giamaicana a base di latte di cocco e verdure. El Panchito Peruvian Street Food, che porterà un tocco di Sud America con i suoi sandwich e snack ispirati alla cucina peruviana, inclusi guacamole e nachos. Saranno disponibili anche opzioni veggie e vegan.

Mercatino

Il festival ospiterà diversi stand con dischi, abbigliamento, stampe, merchandising delle band, merchandising Vetra e uno stand di Sea Shepherd con volontari disponibili per informazioni sulle attività dell'associazione.