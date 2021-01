Dai diamanti non nasce niente, edizione 2021 in streaming

Sabato 9 gennaio, dalle 17 in diretta streming su Facebook dallo Spazio Gloria, va in scena la 15^ edizione del tributo a Fabrizio De Andrè intitolato Dai diamanti non nasce niente. Durante la diretta sarà possibile fare delle donazioni a sostegno della campagna "Manchi TU nell'Aria.

Partecipano - Filippo Andreani & Luca Ghielmetti - Sulutumana - 7grani e Raffaele Kolher - Luca Sassi con Laura Matarazzo & Giuseppe Magnelli - Andrea Parodi con Marco Castelli, Paolo Ercoli & Raffaele Kolher - Vino Raro - Renato Franchi & l'orchestrina del suonatore Jones - Faber is Back Conduce: Alessio Brunialti