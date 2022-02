Tin Woodman live al Joashua Blues Club

Nuovo live al Joshua Blues Club di Albate. Ospiti il 19 febbraio sono i Tin Woodman, un trio nato dalla collaborazione tra Simone Ferrari, Davide Chiari e Tin Woodman, il bel robot venuto da Wautah. Il suono della band è una brillante e coinvolgente miscela tra il Glam-rock 80s, Elettronica e Hip-Hop, il tutto impreziosito da sfavillanti cori Pop 60s. Nel 2017 pubblicano il loro primo Ep per Bello Records, dal titolo “Metal Sexual Toy Boy”.

Nel 2018 la band pubblica il primo full-length “Azkadellia”, sempre per Bello Records. Il disco, preceduto dal singolo “MC Woodie. Pubblicano a Marzo 2019 il loro secondo singolo “I Could See Throught The Dark” con relativo video live pubblicato in anteprima per Rumore. Da novembre 2018 a Gennaio 2020 la band è stata impegnata in un lungo tour promozionale di quasi sessanta date ed aprire l'intero tour italiano di Public Service Broadcasting e The Last Internationale.

Ad Agosto 2020 la band è entrata in studio per registrare il secondo e nuovo album dal titolo “Songs for Eternal Lovers” per l’etichetta Retrovox di Parma.

Il disco è stato registrato e mixato da Simone Piccinelli presso lo studio La Buca Recording Club.

Le registrazioni dell’intero full-legth vantano importanti collaborazioni tra le quali anche Roberto Dellera (Afterhours | The Winstons) al basso e cori.

La band si sta preparando ad un completo rinnovo dell’intero live set dove Tin Woodman, unico Robot musicista al mondo, amplierà le sue possibilità con un nuovo upgrade di luci e movimenti. Il nuovo LP “Songs for Eternal Lovers” è sintomatico di un cambiamento sonoro, estetico e di arrangiamento. Difficile riuscire a definirne le influenze che si riassumono sempre più in sonorità da ricondursi ad un solo leitmotiv: Tin Woodman Una svolta per la band che si prepara a varcare i confini con il prossimo tour promozionale anticipato dall’uscita di sei singoli a partire dall’estate 2021.

Ingresso gratuito con tessera ARCI e Green Pass