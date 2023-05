Appiano, il cantautore Olden e lo scrittore Pratelli: la serata perfetta tra musica e buon vino

Una serata da non perdere per vari motivi che ora andiamo a spiegarvi. Il prossimo 26 maggio, venerdì, al Tilt Cafè Music Club (via Salvo d’Acquisto- Appiano Gentile) un'accoppiata vincente: la presentazione di Vini e Vinili, la versione aggiornata, dell'irriverente autore Maurizio Pratelli e un concerto solo piano e voce di Davide Sellari, in arte Olden finalista Targa Tenco e miglior artista emergente “Rock Targato Italia”.

Apre la serata Maurizio Pratelli che racconterà della sua ultima pubblicazione, l’edizione aggiornata di Vini e Vinili, il tutto accompagnato da una degustazione a tema. Musica e il vino, due grandi passioni combinate sapientemente nel mix di parole (e degustazioni) che scalderanno sicuramente l'atmosfera.

“In queste nuove pagine, spiega l’autore nella sua introduzione, si sono infatti aggiunti altre 33 brevi storie di artisti della musica e del vino che ho raccontato alla fine di ogni capitolo per creare nuove appassionate suggestioni d’ascolto accompagnate da un bicchiere di rosso. Il filo conduttore è sempre lo stesso: scovare racconti senza trucco, mettere in relazione una canzone e un bicchiere di vino che abbiano qualcosa da svelare insieme, mentre siamo rapiti dalle onde delle buone emozioni”.

Olden: concerto solo piano

Sarà poi la volta del concerto solo piano e voce di Davide Sellari, in arte Olden. È la prima volta che il cantautore si esibisce senza sovrastrutture, in un'atmosfera densa e senza fronzoli. Si mette in gioco in questa nuova formula, rimanendo fedele alle sue origini e ispirazioni: parliamo del suo l'amore per la musica d'autore Italiana e per i classici come De Andrè, Guccini, De Gregori e i primi Venditti, ma anche per la musica rock inglese come i Beatles o David Bowie.

Il cantautore perugino Olden, con il suo ultimo cd, "Questi anni. Dieci brani inediti di Gianni Siviero", pubblicato da Squilibri, è entrato nella rosa dei cinque finalisti per l'assegnazione della Targa Tenco come miglior interprete dell'anno.

La giuria, composta da oltre 300 giornalisti, critici musicali ed operatori culturali, evidentemente ha voluto premiare la rivisitazione del repertorio di uno dei più originali cantautori italiani, ritiratosi dalla scena musicale da circa quarant’anni e con alle spalle una carriera a dir poco atipica.

Direttamente da Barcellona, dove ora vive, il cantautore proporrà il suo repertorio dal 2014 a oggi, in questa nuova e intima veste.