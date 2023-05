Tex Perkins and The Fat Rubber Band live al Joshua di Como

Un grandissimo musicista, il suo gruppo e un tour europeo che tocca anche Como, sabato 20 maggio, alle 21.30 al Joshua Blues Club di Albate. Stiamo parlando di Tex Perkins and The Fat Rubber Band.

Sono 40 gli anni di carriera di Tex Perkins, australiano della zona per noi meno convenzionale del paese, quella del nord. Molti i progetti che lo hanno visto impegnato: quello più visibile, a suon di dischi di platino in patria, è stato con i Cruel Sea nei primi anni ’90, ma i rockettari ricorderanno anche i Beasts of Bourbon. Con la Fat Rubber Band è al secondo album. Other World porta 10 nuove canzoni tra cui The Devil Ain’t Buying, un brano che sembra uscito dal repertorio di Joe Cocker, periodo Leon Russell di fine ’60s.

Dopo essersi goduto l’esperienza del suo amico Matt Walker come co-sceneggiatore-cospiratore, per poi formare e registrare il primo album dei Fat Rubber Band ai Walker’s Stovepipe Studios con il bassista Steve Hadley, il batterista Roger Bergodaz e il percussionista Evan Richards, Perkins, una delle voci più belle del rock d'autore, non vedeva l’ora di iniziare a lavorare a quello che il 10 febbraio 20233 sarebbe diventato il secondo disco della band, il già citato Other World.