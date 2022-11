Teatro Sociale: l’ensemble dei Sentieri Selvaggi porta in musica il tema della natura

Sentieri selvaggi approda al Teatro Sociale di Como, all’interno della stagione Concertistica 2022/23, mercoledì 16 novembre, alle ore 20.30, con un concerto intitolato Naturismo, un titolo che gioca con il tema principale della rassegna Mappe Sonore, di cui fa parte, e ben si inserisce nella Stagione Natura est vita del Teatro. Si tratta di un richiamo alla necessità del ritorno a un tipo di vita elementare primitiva, spontanea, a contatto con la natura.

ACCESSIBILITÀ

Il Teatro Sociale da tempo promuove l’inclusione a Teatro in tutte le sue forme per uno spettacolo sempre più accessibile da tutti. Opera Education ha iniziato con Opera domani, inserendo nel progetto libretti semplificati per facilitare la comprensione per utenti con difficoltà di lettura, tavole tattili per i bambini ipovedenti per conoscere le opere anche nella loro componente scenografica e coreografie lis.

Ora si passa al pubblico degli adulti. Primo appuntamento è proprio in occasione di Sentieri Selvaggi. La classe IV del liceo musicale Teresa Ciceri di Como introdurrà il concerto con un incontro sensoriale dedicato a persone con deficit visivo. I ragazzi del Liceo presenteranno il concerto con l’utilizzo di voce, musica e piantine del palcoscenico con gli strumenti (movibili), costruite proprio da loro.

CAFFÈ MILANI A TEATRO

L’azienda Caffè Milani sceglie di “vestire” questa serata che ben si integra nel filone della sostenibilità che sta seguendo.

Il Teatro Sociale di Como – AsLiCo e Caffè Milani collaborano insieme da diversi anni, da quando la rinomata azienda di caffè ha scelto di sostenere il Teatro diventando Associato e creando così un legame solido e costruttivo, basato su valori comuni, come la sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale ed economica, la valorizzazione del territorio e allo stesso tempo uno sguardo interculturale e internazionale.

Due mondi diversi che si incontrano perché entrambi parlano di inclusione, di diversità, di fusione che genera creatività e novità.

4x40 UNDER40

Il concerto sarà il primo appuntamento 4x40UNDER40, l’iniziativa dedicata agli UNDER40: un abbonamento per 4 serate riservato a solo 40 persone con massimo 40 anni di età!

Come un piccolo club privato, quattro sere da condividere iniziando dall’aperitivo, per passare poi allo spettacolo.

Il tutto per un totale di 100€, a cui si aggiunge in omaggio uno spettacolo categoria off a scelta.

Aperitivo ore 19.00, spettacolo ore 20.30:

Sentieri selvaggi 16/11 – concertistica

La traviata 9/12 (spettacolo ore 20.00) – opera

Supplici 23/2 – prosa

Overload 30/3 – prosa off