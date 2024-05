In autunno il Teatro Sociale aspetta Ligabue e Robert Plant

Mentre la stagione del Teatro Sociale si è appena conclusa e si avvicina il tempo del Festival Como Città della Musica, che anche quest'anno proporrà un ricco calendario di appuntamenti in Arena tra la fine di giugno e luglio, il massimo palco cittadino ha già messo i piedi avanti almeno per qual che riguarda la sua programmazione rock. E i nomi attesi in autunno sono davvero importanti: Ligabue e Robert Plant.

pochi mesi dai trionfali sold out dell’ultimo tour estivo, Robert Plant ha annunciato questa mattina 11 nuove incredibili date evento in Italia che copriranno tutto il mese di Ottobre e che lo vedranno protagonista insieme a Suzi Dian, del progetto Saving Grace. Il tour arriverà al Teatro Sociale di Como, dove la voce dei Led Zeppelin è attesa il 17 ottobre, a 24 anni dalla sua indimenticabile esibizione a Villa Erba nel 2000. Saving Grace è il l progetto che vede sul palco Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Robert Plant (voce) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro) e che ha fatto il suo debutto all'inizio del 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e successivamente, un trio di date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention. Continua

A13 anni di distanza dall’ultima volta, quest’anno Luciano Ligabue dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, location intime d’eccezione, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi sogni di rock ‘n’ roll che hanno da sempre accompagnato la sua carriera. “Ligabue in Teatro - Dedicato a Noi" arriverà al Teatro Sociale di Como il 18 novembre per due date organizzate da MyNina, 31 concerti esclusivi con un’unica tappa per ogni città coinvolta, senza repliche, (fatta eccezione per Correggio dove si terrà una doppia data zero), per garantire al pubblico presente in sala un’esperienza esclusiva e irripetibile. L'evento lchiuderà ufficialmente il capitolo live di “Dedicato a Noi” che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli Stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani. Continua