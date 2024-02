200.Com in Arena: il Teatro Sociale annuncia le date e presenta il direttore di Turandot

Sarà Jacopo Brusa a dirigere i 200 coristi, insieme al cast di artisti professionisti, nell’opera di Puccini, in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore: all’Arena del Teatro Sociale il 27 e 29 giugno e 1 luglio. In occasione delle celebrazioni per il centenario della morte del compositore, Turandot di Giacomo Puccini, la X edizione di 200.Com Un progetto per la città, andrà in scena all’Arena del Teatro Sociale di Como e inaugurerà il Festival Como Città della Musica, giunto alla diciassettesima edizione. Tre le serate in programma con l’opera: giovedì 27, sabato 29 giugno e lunedì 1 luglio 2024.

È stato presentato questa sera ai coristi il direttore d’orchestra: a dirigere Turandot sarà il M° Jacopo Brusa, che il pubblico di Como e di OperaLombardia ha appena avuto modo di conoscere alla direzione del Don Carlo di Verdi negli scorsi mesi. “Sono estremamente felice di poter celebrare, nel centenario dalla morte, Giacomo Puccini con la Turandot in un contesto speciale come quello legato ai 200 di Como! – racconta il M° Brusa – L'ultima opera di Puccini è, infatti, la più "corale" di tutte. Sicuramente è la più spettacolare! Perfetta, quindi, per rendere omaggio, tutti insieme, al più grande compositore italiano del '900."