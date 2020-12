In Svizzera il Capodanno è un "Manicomi", festa live con De Sfroos

A 25 anni dal loro debutto discografico i De Sfroos sono tornati lo scorso settembre ripubblicando anche con il sostegno e l’appoggio della RSI il loro primo e storico album: ”Manicomi”, una sorta di introvabile “Sacro Graal”, un disco che l'emittente svizzera presentò in assoluta anteprima, una pubblicazione che ha riscosso ovunque un notevole successo e ampi consensi.

E proprio in quei giorni l'emittente della Svizzera Italiana strappò loro la promessa di un concerto vero e proprio, la notte del 31 dicembre negli studi di Besso, in esclusiva per il pubblico della RSI. Niente piazze per la notte di Capodanno, ma un concerto che avrà comunque il compito di condurci, salendo a bordo della loro gioisa “Curiera” in un nuovo anno che ci auguriamo davvero sia consacrato alla rinascita.

I De Sfroos in concerto dunque, in esclusiva e in diretta dallo Studio 2 sulle frequenze di Rete Uno e in video streaming. Lo Showcase sarà diffuso in diretta radio e in Live streaming. Presenta Gian Luca Verga