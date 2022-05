Sulutumana, Ghielmetti, Andreani: musica sotto le stelle a Uggiate

Dopo la trionfale cavalcata del LungoLario Express Tour, che per la prima volta aveva riunito sotto lo stesso progetto artistico i Sulutumana, Filippo Andreani e Luca Ghielmetti, la big band ritrova il palco per un evento benefico. In attesa dei nuovi appunamenti estivi e delle nuove canzoni che stanno nascendo sotto lo stesso tetto, ecco quindi un'anteprima, venerdì 27 maggio, alle 21, a Uggiate Trevano per una serata di musica sotto le stelle per la Croce Rossa.

Se Luca Ghielmetti canta come un macchinista bruciato dal fumo del carbone, come un Tom Waits al comando della locomotiva, al suo fianco Gian Battista Galli è la voce della sicurezza, quel capostazione senza il quale non si parte e non si arriva. E in mezzo a loro Filippo Andreani, il figlio segreto di De Gregori e Billy Bragg. E intanto al finestrino corrono ancora Gigi Meroni, Beppe Viola, Valentino Mazzola, Andrea Gallo, le anime belle compagne di nuvole. Buon viaggio.