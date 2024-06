Al via Storie di Cortile, tutto il programma del festival live

Il Festival Storie di Cortile entra nel vivo da questa settimana. Il primo appuntamento è domenica a Pigra, pittoresco borgo sopra Argegno. Per valorizzare il panorama mozzafiato, il concerto si svolgerà alle 11 del mattino nel Cortile della Società Operaia, con il lago di Como come sfondo naturale alle ballate del cantautore canadese Julian Taylor. Il concerto, come tutti gli spettacoli di Storie di Cortile è a ingresso libero, e al suo termine verrà offerto al pubblico un aperitivo sulla suggestiva terrazza della Società Operaia. Julian Taylor, discendente della fiera tribù indiana Mohawk, è al suo primo tour italiano ed è considerato uno dei migliori giovani cantautori del Canada.

Testi profondi, melodie vincenti, una voce calda e riferimenti importanti che vanno da Bob Dylan a Leonard Cohen passando per John Prine e i Counting Crows. Un concerto tutto da gustare nella suggestiva cornice di Pigra e del Lago di Como. Storie di Cortile continua lunedì sera nella Corte della Biblioteca di Merone (via Isacco 1, ore 21, ingresso libero) con lo spettacolo Storie di Atletica e del XX Secolo.

Nicola Roggero, giornalista e voce di Sky Sport, racconterà da una parte gli eroi e le eroine dell’atletica e, dall’altra parte, la Storia che sembra non avere pietà per nessuno se non in quel breve istante in cui una corsa, un salto o un lancio si oppongono al destino e sanno fermare miracolosamente il tempo. Colonna sonora con brani iconici di Fabrizio De Andrè e Bob Dylan che hanno scandito la storia del 900 suonati dal vivo dai Borderlobo di Alex Kid Gariazzo, cantante e chitarrista della Treves Blues Band, del cantautore comasco Andrea Parodi e del pianista e fisarmonicista Riccardo Maccabruni.

Martedì sera l’appuntamento è nel sontuoso giardino d’estate del Castello Visconti San Vito di Somma Lombardo (Piazza Scipione 2, ore 21, ingresso libero) con il concerto dei Gang e di Jono Manson. I Gang sono una delle band più importanti e coerenti del rock italiano, capitanata dai fratelli marchigiani Marino e Sandro Severini. Arriveranno al gran completo a Somma per l’unica data italiana del loro tour in cui avranno come special guest Jono Manson, il musicista newyorkese che ha prodotto gli ultimi quattro dischi della band.

Jono Manson sarà nuovamente protagonista del Festival Storie di Cortile insieme a Joan Osborne, la celebre rockstar che ha scalato le classifiche di tutto il mondo con la sua hit planetaria One Of Us. Joan non viene in Italia dal 1996 e uno dei suoi ultimi concerti è stato il Pavarotti & Friends a Modena insieme a Elton John, Eric Clapton, Zucchero e Sheryl Crow. Sarà in tour in Italia per cinque esclusivi concerti in quartetto con il chitarrista di Ryan Adams, Jon Graboff e con Jono Manson, mattatore della scena live newyorkese dei primi anni novanta, amico e punto di riferimento di Joan Osborne, dei Blues Traveler e degli Spin Doctors. La Osborne si esibirà a Como nell’Area Feste di Sant’Abbondio il 30 di giugno. Storie di Cortile porterà in scena lungo l’arco di tutta l’estate una ventina di spettacoli nelle province di Como, Varese e Monza Brianza.

Il programma del festival, in continuo aggiornamento, è sul sito www.storiedicortile.it

Tutti i concerti sono a ingresso libero, cominciano alle ore 21.00 (a eccezione di quelli indicati) e sono sempre previste delle alternative al chiuso in caso di pioggia.

STORIE DI CORTILE



Corti, cortili, cascine, case di ringhiera, parchi di antiche ville rappresentano un patrimonio straordinario del nostro territorio. Luoghi che hanno svolto un ruolo sociale e culturale diventando teatro naturale della tradizione orale di una volta, dai cantastorie alla gente comune che si passava le notizie, si confrontava e allestiva le commedie della vita quotidiana. Nel 2016 è nato il Festival Storie di Cortile con l’obiettivo di raccontare e valorizzare questi luoghi da un’idea del cantautore Andrea Parodi.

“Quando mi sono trasferito a Figino Serenza, piccolo Comune della Brianza, sono rimasto catturato dalla dimensione del mio cortile che è ubicato nella piazza principale del paese. La piazza era relegata a poco più che un parcheggio mentre nel cortile la sera c’erano gli anziani che scendevano con le proprie sedie e i bambini che giocavano a pallone fino a tardi. In questi 8 anni abbiamo organizzato più di 100 spettacoli, tutti a ingresso libero, di musica e storytelling con ospiti di rilievo, italiani e internazionali, tra i quali Eugenio Finardi, Alberto Fortis, Francesco Baccini, Joe Bastianich, Andrea Scanzi, Violante Placido, Fabio Tavelli, Mimmo Locasciulli, Thom Chacon, James Maddock, Filippo Graziani, Larry Campbell, Luigi De Gregori, Chris Jagger, fratello di Mick Jagger dei Rolling Stones e molti altri. E quest’anno il cartellone si arricchisce con nomi straordinari come Joan Osborne e Neri Marcorè insieme alla violinista di Bob Dylan Scarlet Rivera. Il successo del Festival sta nel pubblico che si è fidelizzato e nella rete dei Comuni partecipanti, nel coinvolgimento delle biblioteche e delle Pro Loco, a partire dalla Pro Cantù. Il Festival porta in scena ogni anno 15/20 eventi da giugno a settembre nei paesi delle di province di Como, Varese, Monza Brianza e con incursioni fuori regione (Piombino, Altamura, Osimo) creando gemellaggi e ponti di scambio. Lo spin off di quest’anno sarà a Castelvetro di Modena, nell’aia di Ca’ Berti a Levizzano Rangone dove la famiglia Vandelli produce il Lambrusco Grasparossa da generazioni. Organizzeremo un evento speciale proprio durante il periodo della vendemmia".

I PROSSIMI “CORTILI”



16/6 PIGRA (CO)

JULIAN TAYLOR in concerto dal Canada

CORTILE SOCIETA’ OPERAIA

Ore 11 am – ingresso libero

In caso di maltempo Teatro Società Operaia

Info 031 810990



17/6 MERONE (CO)

STORIE DI ATLETICA E DEL XX SECOLO

con NICOLA ROGGERO E BORDERLOBO

CORTILE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Palazzo del Zaffiro Isacco

via Isacco 1

Ore 21 – ingresso libero

In caso di maltempo nel cortile interno della biblioteca

Info 031 650611 / biblioteca@comune.merone.co.it



18/6 SOMMA LOMBARDO (VA)

THE GANG + JONO MANSON

CASTELLO VISCONTI SAN VITO

Piazza Scipione 2

Ore 21 – ingresso libero

In caso di maltempo presso Teatro San Luigi, via Mameli 67



27/6 INVERIGO (CO)

SMALLABLE ENSEMBLE plays THE BEATLES

VILLA LA ROTONDA



28/6 VARESE

MUSICA DA RIPOSTIGLIO

CASTELLO DI MASNAGO



30/6 COMO

JOAN OSBORNE

AREA FESTE SANT’ABBONDIO



3/7 VARESE

EILEEN ROSE BAND

PIAZZA CANONICA



7/7 CUCCIAGO (CO)

THE VAD VUC

CORTE CASTELLO



20/7 SARONNO (VA)

CANZONI DELLE OSTERIE DI FUORI PORTA

con THE MORSELLIS e I TRU URLUC

CORTILE DI CASA MORANDI



22/7 VERANO BRIANZA (MB)

FABIO TREVES E ALEX GARIAZZO

CORTILE MOTTADELLI



23/7 LURAGO D’ERBA (CO)

SCARLET RIVERA & BORDERLOBO

BAITA DEGLI ALPINI



27/7 VELESO (CO)

MUSICA DA RIPOSTIGLIO

FRAZIONE ERNO



28/7 BUSTO ARSIZIO (VA)

SULUTUMNANA

CORTILE PALAZZO GILARDONI



6/8 COMO

NERI MARCORE’

AREA FESTE DI SANT’ABBONDIO



20/9 SOMMA LOMBARDO (VA)

TOWER OF SONG: OMAGGIO A LEONARD COHEN

CASTELLO VISCONTI SAN VITO