Sorpresa! Storie di Cortile fa tappa in città a Palazzo Cernezzi con Baccini & Friends

Il Festival Storie di Cortile si è concluso con l’applauditissimo concerto della band leggendaria australiana The Black Sorrows ma il mese di settembre ospiterà ancora un grande evento a sorpresa. Finalmente la citta? di Como ha la possibilita? di ospitare il festival itinerante “Storie di Cortile” che da 6 anni porta musica e cultura nelle corti e cortili dei paesi delle province di Como, Monza Brianza e Varese.

Il Festival Storie di Cortile e? organizzato dall’Associazione Culturale Pomodori Music e dalla Pro Cantu? con la direzione artistica del cantautore Andrea Parodi Zabala che lo presenta così: “Corti, cortili, cascine, case di ringhiera, parchi di antiche ville rappresentano un patrimonio straordinario del nostro territorio. Luoghi che hanno svolto un ruolo sociale e culturale diventando teatro naturale della tradizione orale di una volta, dai cantastorie alla gente comune che si passava le notizie, si confrontava e allestiva le commedie della vita quotidiana. Quando mi sono trasferito a Figino Serenza sono rimasto catturato dalla dimensione del mio cortile che e? ubicato nella piazza principale del paese. La piazza era relegata a poco piu? che un parcheggio mentre nel cortile la sera c’erano gli anziani che scendevano con le proprie sedie e i bambini che giocavano a pallone fino a tardi. 6 anni fa insieme a Chiara Corti, la bibliotecaria di Figino, e? nata l’idea di un Festival che potesse raccontare e valorizzare questi luoghi.”

La città di Como entrerà in modo importante nel prossimo cartellone di Storie di Cortile e per festeggiare questo traguardo andrà in scena venerdì 23 settembre una serata di spin off del Festival. “Sarà una grande festa! – commenta Parodi – Sono molto contento che la città di Como entrerà finalmente a far parte della rete di Storie di Cortile. Abbiamo pensato a un super cast di artisti per questa serata speciale”.

Sul palco si alterneranno il cantautore genovese Francesco Baccini, la songwriter di Portland Kassi Valazza e lo stesso Andrea Parodi Zabala con la sua band, in cui spiccano Alex Kid Gariazzo, cantante e chitarrista della Treves Blues Band e il trombettista Raffaele Kohler. Il “cortile” che ospiterà il concerto è l’antico chiostro di Palazzo Cernezzi, da anni sede del Comune di Como.

Il concerto è a ingresso libero con prenotazione e comincerà alle ore 21.00. Link prenotazione

In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso Nerolidio Factory in via Sant’Abbondio 7, Como.

Info: +39 031 507128