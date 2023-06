Torna Storie di Cortile: Scarlet Rivera, Sarah Lee Guthrie, Chris Jagger e Andrea Scanzi tra gli ospiti

Domenica 11 giugno inizia il Festival Storie di Cortile che ci terrà compagnia con 15 eventi per tutta estate. La prima tappa è domenica sera a Verano Brianza, cortile della Biblioteca, con la musica balcanica del fisarmonicista e pianista Radoslav Lorkovic che insieme al cantautore Andrea Parodi accompagnerà lo storytelling di Vincenzo Petronelli e Fabio Tavelli, noto giornalista di Sky Sport. Si parlerà della fine della grande Jugoslavia narrando le gesta della nazionale di calcio di Boban e Savicevic e di quella di pallacanestro di Divac e Petrovic. Intrecci e divisioni, amore e odio tra storia, politica e tanta umanità, raccontati attraverso la lente privilegiata della narrazione sportiva e con una colonna sonora musicale da brividi.



Storie di Cortile entra subito nel vivo la prossima settimana con altri due appuntamenti imperdibili

Martedì 13 giugno a Besnate (Va) col concerto di Jaime Michaels, cantautore di Santa Fe New Mexico che ha tradotto in inglese capolavori come Rimmell di Francesco De Gregori e Il Pescatore di Fabrizio De Andrè. Sarà accompagnato dal polistrumentista Paolo Ercoli in un concerto intimo nel cuore del miglior songwriting americano.

Venerdì 16 giugno Inverigo (Co), dopo lo straordinario successo dei Sulutumana dello scorso anno, è pronta ad accogliere il fratello della rockstar Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones. Chris Jagger ha seguito le orme di famiglia e in quest’unica data italiana si farà accompagnare dalla sua band per un concerto entusiasmante con echi di Irlanda, New Orleans e ovviamente Stones.





“Quando mi sono trasferito a Figino Serenza, piccolo Comune della Brianza - racconta Andrea Parodi, cantautore e direttore artistico - sono rimasto catturato dalla dimensione del mio cortile che è ubicato nella piazza principale del paese. La piazza era relegata a poco più che un parcheggio mentre nel cortile la sera c’erano gli anziani che scendevano con le proprie sedie e i bambini che giocavano a pallone fino a tardi. È stata questa dimensione e il desiderio di raccontarla a ispirare la nascita di Storie di Cortile. Corti, cortili, cascine, case di ringhiera, parchi di antiche ville rappresentano un patrimonio straordinario del nostro territorio da tutelare, promuovere e valorizzare. Luoghi che hanno svolto un ruolo sociale e culturale diventando teatro naturale della tradizione orale di una volta, dai cantastorie alla gente comune che si passava le notizie, si confrontava e allestiva le commedie della vita quotidiana. In questi 7 anni abbiamo organizzato oltre 100 spettacoli, tutti a ingresso libero, di musica e storytelling con ospiti prestigiosi, italiani e internazionali. In questa nuova edizione diamo il benvenuto alla città di Varese che partecipa per la prima volta al Festival insieme a Besnate, Cantù, Como, Cucciago, Inverigo, Pigra, Saronno, Somma Lombardo, Veleso, Verano Brianza. Anche quest’anno è prevista un’incursione fuori regione e, dopo Toscana e Puglia, Storie di Cortile approderà nelle Marche a Osimo. Sarà una lunga estate di musica e incontri che si concluderà con due matinée a fine stagione".

Il programma

Storie di Cortile 2023 – 7° edizione



11/6 Verano Brianza – Cortile Biblioteca

Musica e Sport con Fabio Tavelli e Radoslav Lorkovic



13/6 Besnate – Cortile Funtanascia

Jaime Michaels e Paolo Ercoli



16/6 Inverigo – Villa La Rotonda

Chris Jagger & Band



22/6 Varese – Piazza Canonica

Scarlet Rivera & Borderlobo feat. Raffaele Kohler



25/6 Verano Brianza – Cortile Mottadelli

Sarita Schena e Radicanto



1/7 Cantù – Piazza Garibaldi

Andrea Parodi & Band feat. Scarlet Rivera



8/7 Cucciago – Parco Scolastico G. Pedroncelli

Michael McDermott feat. Heather Horton



12/7 Osimo – Piazza del Municipio

Michael McDermott Band



18/7 Somma Lombardo – Castello Visconti di San Vito

Jesper Lindell Band



21/7 Saronno – Villa Giannetti

Sarah Lee Guthrie, Scarlet Rivera, Sulutumana



30/7 Cucciago – Parco G. Pedroncelli

Musica da Ripostiglio



13/8 Veleso – Piazza Libertà (frazione Erno)

The Vad Vuc



15/9 Como – Palazzo Cernezzi

Andrea Scanzi & Borderlobo



24/9 Pigra – La Società Operaia

Alex Kid Gariazzo



15/10 Somma Lombardo – Castello Visconti di San Vito

Skye Wallace Band



Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero e cominceranno alle ore 21.00 eccetto le due matinée finali (11.00 am)