Dai diamanti non nasce niente, torna allo Spazio Gloria il tributo a De André

Sono 23 anni che Faber non è più con noi: ci ha lasciato tanto, ma ci manca molto di più. Lo Spazio Gloria di Como rende omaggio a questa importante figura artistica ed umana con l’evento “Dai Diamanti non Nasce Niente”, giunto alla sedicesima edizione, in cui diversi musicisti e band si alterneranno sul palco proponendo le proprie interpretazioni delle straordinarie canzoni di Fabrizio De André.

L’omaggio a De André ha sempre visto una fortissima partecipazione di pubblico e ha dato il via per il teatro Gloria, fin dalla prima edizione, ad un’intensa attività culturale, confermando il valore della presenza sul territorio comasco di un importante spazio che in questi anni ha presentato rassegne cinematografiche, concerti, iniziative musicali e teatrali di grande qualità e valore artistico. Per dirla con le parole di De André, lo Spazio Gloria si conferma una “goccia di splendore” e di cultura che non può essere spenta, ma che deve brillare sempre alta nel cielo lariano. Nel corso della serata sarà inoltre possibile sostenere la campagna “Manchi tu nell'aria” per il finanziamento collettivo del cinema Gloria, acquistando la locandina del primo tributo a De André del 2007, ristampata per l'occasione.





La Storia

Sul palco del Gloria, oltre alla costante presenza di Renato Franchi & l’Orchestrina del Suonatore Jones, coordinatori e direttori artistici dell’evento, hanno suonato e cantato i brani Faber numerosi artisti, dai comaschi Luca Ghielmetti, D’Altrocanto, Sulutumana, Filippo Andreani, Settegrani, Andrea Parodi, Lele Complici e Michele Tiso ai genovesi Andrea Sigona, Lele Ravera, Bricchi, Gotti e Lambicchi, e poi i varesini Re della Cantina, Chiara Jeri da Livorno, Fab Ensemble da Venezia, Roberto Durkovic da Pavia e i ragazzi de Le Nuvole e della Cirigliano Band. Ricordiamo, inoltre, la partecipazione di Alessio Lega e di Oliviero Malaspina, collaboratore di Fabrizio e del figlio Cristiano.

Edizione 2022: i protagonisti

Apriranno la serata i varesini Those, un ensemble di cinque musicisti reduce da un recente applauditissimo concerto dedicato a Faber. A seguire i legnanesi Sandro Tinti, voce e chitarra, e la band elettrica dei Six Pix. Poi Bruno Carioti, storico cantautore rhodense con all’attivo alcuni album signifìcativi. Da Cassano Magnago Acordirò, gruppo con un’accattivante voce femminile, lascerà il palco alla band comasca 404 Not Found, composta da sole ragazze, e quindi sarà il turno del trio dei Lucernari di Oggiono.

La serata si concluderà, come sempre, con il set di Renato Franchi & l’Orchestrina del Suonatore Jones, rock band elettro-acustica che nasce dall’amore per la canzone d’autore e per Fabrizio De André, che ha realizzato album in omaggio a Faber e lavori discografici di canzoni originali. L’ultimo disco Mi perdo e m’innamoro, uscito lo scorso 14 gennaio, sta ricevendo buoni apprezzamenti dalla critica specializzata. La band presenterà le canzoni di Faber e qualche brano del proprio repertorio.

Ospiti

Durante la serata, condotta dal giornalista Alessio Brunialti, interverranno Walter Pistarini (scrittore e web master del sito viadelcampo.com) e Claudio Sassi, che presenteranno il libro più completo su Faber uscito in Italia, intitolato Collezionare De André . Gli scrittori Laura Tussi e Fabrizio Cracolici parleranno della pubblicazione Dal Premio Nobel per la pace, note di resistenza tra memoria e futuro per una nuova umanità. Sarà inoltre presente lo stand della rivista musicale online “L’isola che non c’era”. La serata si chiuderà con una jam session dedicata a De André, con l’Orchestrina del Suonatore Jones e tutti gli artisti sul palco.

Cast e scaletta 5 marzo 2022

*Those - Varese

1. Giugno 73

2. La canzone di Marinella

3. Quattro colori –brano inedito (Those)

*Sandro Tinti - Legnano (Mi)

1. Inverno

2. Dolce luna

3. Il Testamento

*Six Pix - Legnano (Mi)

1. La bottega del falegname

2. Geordie

3. Un inedito

*Bruno Carioti - Rho (Mi)

1. Una storia sbagliata

2. Sally

3. Un inedito

*Acordiro’ - Cassano Magnago (VA)

4. La ballata dell’amore cieco

5. Fiume Sand Creek

6. Guerra

*404 Not Found - Como

1. Le acciughe fanno il pallone

2. Verranno a chiederti del nostro amore

3. Tra una nuvola e l'altra

*Lucernari - Oggiono (LC)

1. Don Raffae'

2. Le nuvole

3. Hotel Supramonte

*Renato Franchi & Orchestrina Suonatore Jones

1. La canzone dell’amore perduto

2. Volta la carta

3. Penne & Calamai

4. Andrea

5. Una radio suona

6. Il testamento di Tito

7. Rimini

Faber Session

1. Il pescatore

2. Don Raffae’

3. Avventura a Durango