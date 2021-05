La bellezza nella bellezza: Settembre Classico riparte dalla splendida Villa Làrio sul lago di Como

"Non abbiamo voluto aspettare neanche un momento! Non è un azzardo, ma a nostro avviso la scelta più giusta. E' passato troppo tempo dall'ultima volta in cui è stato possibile esibirci di fronte al nostro pubblico. Le musica è un diritto e ogni giorno che passa senza il contatto tra musica ed esseri umani è un passo avanti verso un mondo che crea l'illusione che si possa fare a meno della cultura e della musica. Per fermare questa spirale abbiamo deciso di ripartire subito".

Queste le parole di Noemi Serrano, direttore artistico di Settembre Classico, entusiasta e determinata di fronte alla difficile ripartenza che avrà luogo per il suo Festival sabato 8 e domenica 9 maggio nella splendida cornice di Villa Làrio, lussuoso hotel sul lago di Como a Pognana Lario. Due concerti che avranno inizio alle ore 18.30 e che, proprio in virtù della scelta della replica domenicale, potranno svolgersi nel pieno rispetto delle norme anti covid.

Ci svela il programma il maestro Stefano Nigro, direttore dell'Orchestra Settembre Classico: "Ripartiremo con l'orchestra nella sua versione di ensemble d'archi. Il programma del concerto prevederà Crisantemi di Puccini, il Concerto per pianoforte e orchestra K 415 in do maggiore di Mozart e la Holberg Suite di Grieg. Abbiamo ritenuto interessante accostare tre colori dif erenti: il tetro elogio funebre di Puccini, la leggerezza mozartiana e la vitalità dirompente della Holberg Suite. Tre tinte emotive delle quali ora tutti dobbiamo essere consapevoli e che la musica può aiutarci a ritrovare". Al pianoforte, naturalmente, ci sarà Noemi Serrano, molto attesa dopo il grande successo in diretta TV del "Tema di Clara".

Villa Làrio, per garantire la massima sicurezza a tutti gli ospiti presenti, effettuerà un tampone antigienico all'ingresso e offrirà un rinfresco prima del concerto in ambiente aperto come da protocollo covid. Pertanto gli spettatori (che durante l'intera durata del concerto saranno tenuti ad indossare la mascherina) sono invitati a recarsi alla villa per le 16.45.

Sarà per loro anche l'occasione per ammirare "Il Palazzo", la villa ottocentesca recentemente restaurata nella quale avrà luogo il concerto proprio nel grande salone d'accoglienza vista lago. Il costo del biglietto è di 40 euro, l'ingresso è su prenotazione. Per info e prenotazioni contattare 3493691707 e 3207217772. L'emozione per una ripartenza così importante è grande.

Queste le parole di Villa Làrio: "Siamo contenti di ospitare questi concerti in occasione dell'inaugurazione de "Il Palazzo", ulteriore ampliamento della struttura alberghiera di Villa Làrio. Con questi eventi desideriamo contribuire alla ripartenza dell'attività concertistica sul lago di Como e farlo con Settembre Classico, progetto che sosteniamo fin dalla sua nascita, è per noi ulteriore motivo di orgoglio e soddisfazione".

Dopo le tante iniziative social, Noemi Serrano, Stefano Nigro e l'Orchestra Settembre Classico sono pronti a ritrovare il loro pubblico con un programma ricco e variegato. Un appuntamento imperdibile dall'importante significato simbolico. Che la musica abbia inizio