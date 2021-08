Settembre Classico riparte da Villa Imbonati con Noemi Serrano

C'è grande l'attesa per l'avvio della terza edizione di Settembre Classico: la rassegna musicale diretta dalla pianista Noemi Serrano è pronta a riprendere dal parco di Villa Imbonati sabato 4 settembre alle ore 17. Dopo averci lasciato lo scorso giugno con il grande successo del concerto dedicato a Beethoven, il festival musicale ripartirà quindi come lo scorso anno dal parco della splendida villa di San Fermo della Battaglia.

Il comune del Comasco sarà quest'anno sede unica di Settembre Classico e ospiterà quindi tutti i concerti della rassegna. Ce ne parla con evidente orgoglio il sindaco Pierluigi Mascetti: "Siamo onorati di ospitare per il terzo anno consecutivo una rassegna musicale di grande qualità che, oltre a celebrare la musica classica e sinfonica, dà spazio a giovani musicisti e ad artisti internazionali Un'of erta culturale importante per i nostri cittadini. Villa Imbonati, da cui inizierà il festival, è dimora in cui fare cultura, così come gli altri spazi che San Fermo può of rire per i concerti, ne siamo molto orgogliosi. Un ringraziamento a Noemi Serrano ed a Stefano Nigro per la passione, la dedizione e la grande professionalità che sempre esprimono sul palco e nelle loro attività".

Scendiamo ora nei dettagli del programma del concerto dal titolo "La prima scuola di Vienna". Per iniziare la stagione Settembre Classico sceglie di giustapporre i tre grandi maestri del classicismo viennese (Haydn, Mozart e Beethoven) proponendo di ognuno di loro importanti pagine della letteratura per pianoforte e orchestra.

Il programma del concerto

Divertimento in Do maggiore per pianoforte e orchestra di Franz Joseph Haydn, primo movimento del Concerto in La maggiore K. 414 di W.A. Mozart e Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in Sol maggiore op. 58 di Beethoven. Il Concerto di Beethoven, che vedrà naturalmente protagonista al pianoforte Noemi Serrano, verrà proposto nella versione per ensemble d'archi scritta dallo stesso Beethoven. Il pubblico di Settembre Classico potrà così apprezzare questa versione del Concerto molto in voga nella Vienna di inizio Ottocento.

E chi eseguirà le altre composizioni in programma? Due promettenti allievi della classe di Noemi Serrano: Leonardo Brignone nel Divertimento di Haydn e Daniele Bianchi nel Concerto di Mozart. Continua a sfornare talenti la "cantera" di Noemi Serrano che prosegue nella generosa tradizione di condividere il palcoscenico in occasione del concerto inaugurale di Settembre Classico.

"Sono felice di riprendere e di poterlo fare condividendo questo momento così speciale con due miei allievi ed in compagnia dei grandi maestri del classicismo", afferma la pianista spagnola. "Come gli atleti recentemente vincitori alle Olimpiadi, anche nel campo musicale c'è chi non ha smesso di lavorare durante i duri mesi del lockdown ed è giusto che ora possa raccogliere i frutti dei suoi sforzi. Vi aspetto numerosi per la ripresa di Settembre Classico!". Accompagnerà i pianisti l'Orchestra Settembre Classico, occasionalmente in versione di ensemble d'archi, diretta dal maestro Stefano Nigro.

L'appuntamento è quindi per sabato 4 settembre alle ore 17 al parco di Villa Imbonati a San Fermo della Battaglia. Il concerto è a ingresso libero senza prenotazione. Info a 349 - 3691707 e 320 - 7217772