Session Americana live all'Amandla di Cermenate

La rivista Rolling Stone ha definito la Session Americana “una rock band in una tazza di tè e un gruppo folk in una bottiglia di whiskey”. Questa è l’essenza di uno straordinario collettivo di musicisti, che sarebbe riduttivo chiamare band. Gli show della Session Americana sono un’esperienza unica per il pubblico che si ritrova catapultato in una situazione calda, familiare e surreale. Un vecchio microfono a condensatore su un tavolo e i musicisti intorno che intrecciano voce e strumenti come nella migliore tradizione bluegrass.

Poco prima della pandemia la Session Americana aveva pubblicato un bellissimo disco, North East, un omaggio alla propria terra, il New England, una terra di frontiera, di approdi per mare dall’Europa. 14 canzoni firmate dai più grandi cantautori e band del North East: James Taylor, Jonathan Ritchman, Morphine, Pixies, Patty Griffin, Donna Summer, Tom Rush, Carly Simon, Bill Morrisey.

Un manifesto di una scena musicale che è un grande omaggio all’essenza della folk music. Canzoni di culto di epoche diverse che esaltano le qualità della Session Americana capace di contaminare il folk con il rock, il blues e la psichedelia. Si aspettava solo la presentazione live di questo splendido album che è disponibile in tutti i migliori negozi di dischi. Nel tour italiano la Session Americana si presenterà sul palco con una band di 6 elementi, tutti di Boston, con la special guest Ali McGuirk.. Il 14 marzo sono attesi a Cermenate all'Amandla.