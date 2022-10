Il premio Tenco Michael McDermott festeggia in concerto al Gloria di Como, tutti gli ospiti sul palco

Il rocker di Chicago Michael McDermott riceverà il prossimo 21 ottobre il Premio Tenco internazionale alla carriera sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Un riconoscimento prestigioso che lo porta nell’Olimpo dei cantautori.

Prima di Sanremo Michael Mcdermott si esibirà con tutta la band allo Spazio Gloria di Como in una serata ricca di sorprese e di ospiti. I primi annunciati sono la cantautrice di Boston Eileen Rose insieme al pedal steel player Rich Gilbert (Frank Black, Uncle Tupelo, Wanda Jackson) e Andrea Parodi Zabala. Ad accompagnare Michael McDermott ci saranno Alex Kid Gariazzo (Treves Blues Band) alle chitarre, Michele Guaglio al basso, Riccardo Maccabruni alle tastiere e Rafael Gayol, leggendario batterista di Leonard Cohen.

Andrea Parodi, che oltre a partecipare come cantautore al concerto è il promoter di Michael McDermott in Italia, racconta come è avvenuto l’incontro con Rafael Gayol (foto sotto): “Quest’estate ero in tour con David Grissom che mi raccontava che il suo amico Rafael Gayol, dopo aver suonato per tanti anni con Leonard Cohen, aveva deciso di trascorrere qualche mese in Europa. Così quando è arrivata la chiamata del Tenco ho provato a contattarlo. Inizialmente mi ha risposto che a fine settembre sarebbe dovuto rientrare in America, in Arkansas dove vive ma era curioso di sapere perché lo stessi cercando. Appena ho menzionato le parole McDermott e Sanremo mi ha stoppato dicendo che avrebbe cambiato il volo aereo e sarebbe rimasto. Il primo motivo è che nel 1991 Gayol era stato in tour con McDdermott e i Bodeans e ne conserva un ricordo bellissimo. Il secondo è che nel 1988 a Sanremo è decollata la sua carriera musicale. Lui accompagnava Robbie Robertson al Festival e se andate a vedere la line up di quell’anno è davvero pazzesca con George Harrison, Paul McCartney, Joe Cocker e gli A-AH con cui Gayol poi è stato in tour mondiale. Queste coincidenze porteranno una forte magia ed energia sul palco”.

Mercoledì 19 ottobre sul palco del Gloria di Como andrà in scena un concerto memorabile che ripercorrerà la lunga carriera di McDermott cominciata col suo disco capolavoro 620 W. Surf, considerato ancora dalla critica uno dei dischi più belli di sempre del rock mondiale. Un album che fece gridare al miracolo e che entusiasmò a tal punto il celebre scrittore Stephen King che scrisse: “Nessuno dal momento in cui ascoltai Springsteen cantare Rosalita mi aveva più entusiasmato a tal punto. Nessuno fino a Michael McDermott mi ha reso così fottutamente felice di avere due belle orecchie”. Con Stepehn King nacque un rapporto di amicizia e frequentazioni e lo scrittore nei suoi romanzi si è spesso ispirato ai testi delle canzoni di McDermott.

Con il cuore al folk del Village e l'anima al rock'n'soul che da Springsteen attraversa tre decadi di grande musica, McDermott ha nel tempo assestato altri ottimi capitoli discografici e ha lentamente trovato una propria dimensione artistica, lontano dai clamori degli esordi ma più consona alla sua odierna natura di maturo storyteller. La consacrazione arriva con il nuovo disco St. Paul’s Boulevard. Un’opera esistenziale in cui Michael McDermott ritrova il grande chitarrista David Grissom e soprattutto guarda senza indugio dritto negli occhi tutti gli scheletri del suo passato glorioso e tormentato in un viaggio personale e universale che lancia un messaggio alle nuove generazioni contro la brama di successo.

Il disco viene accolto con entusiasmo dai fan e dalla critica e il massimo riconoscimento arriva proprio dall’Italia con il prestigioso Premio Tenco. Questa la motivazione che lo porterà il prossimo 21 ottobre sul palco del Teatro Ariston di Sanremo: “Se scegli di fare la rock-star potresti non avere vita facile, anche se un maestro di best-seller come Stephen King dice di te che sei “forse il più grande talento del rock and roll da scoprire degli ultimi vent’anni”. Come tale si segnala subito, all’inizio degli anni ’90, ma le complicazioni esistenziali sono in agguato: droga, alcool, vita notturna vagabonda per il St. Paul's Boulevard della natale Chicago. Poi un lento e faticoso reinserimento e il ritorno a una dimensione artistica che conferma il giudizio di Stephen King. Venticinque album in cui racconta sé stesso, la sua famiglia e le persone che hanno attraversato la sua vita, di cui proprio St. Paul's Boulevard è la testimonianza più recente.” – Club Tenco.