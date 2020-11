Piombino Oh My Love, live streaming per John Lennon

Il numero 40 è legato a doppio filo con John Lennon. Nato a Liverpool nel 1940, morto l’8 dicembre del 1980 a New York, a quarant’anni. Esattamente a 40 anni da quella data la città di Piombino organizza un evento per ricordare John Lennon e i suoi eterni 40 anni di musica, parole, ideali, ribellioni.

Cantautore, attore, attivista, simbolo del pacifismo, icona e leggenda della musica, cantante e fondatore della band più famosa di tutti i tempi: i Beatles. L’8 dicembre alle 21 andrà in scena un concerto in streaming con un cast straordinario per rendere omaggio a John Lennon.

Un evento che si sarebbe dovuto svolgere al Teatro Metropolitan di Piombino e che sarebbe stato uno degli happening centrali di una ricca stagione teatrale che per ovvi motivi non è mai cominciata. Così ha preso forma, grazie al direttore artistico, il canturino Andrea Parodi, l’idea di entrare nelle case di grandi musicisti, italiani e internazionali, che hanno voluto misurarsi col repertorio di Lennon e dei Beatles.

Il mondo virtuale azzera le distanze e martedì 8 dicembre avremo modo di assistere a duetti inediti e improbabili, sospesi tra il Piemonte e il Texas (Alberto Fortis con Patricia Vonne Rodriguez, sorella del filmaker Robert Rodriguez), tra la Romagna e New York (Filippo Graziani con la giovane band di Brooklyn The Rad Trads) e tra Napoli e Santa Fe (Edoardo Bennato con Jono Manson).

A condurre i giochi e in veste di storyteller ci sarà il giornalista Andrea Scanzi che ospiterà la diretta streaming dell’evento dalla sua pagina facebook che vanta quasi 2 milioni di followers.

Completano il cast Andy dei Bluevertigo, Alex Kid Gariazzo Smallable Ensemble, Bocephus King & Flophouse JR da Vancouver, il giovane cantautore piombinese Dario Canal, Eileen Rose & The Legendary Rich Gilbert da Boston, Francesco Baccini, James Maddock insieme a Brian Mitchell e Immy dei Counting Crows da New York, Joe Bastianich con Edo Ferragamo, il regista Giovanni Veronesi insieme alla band grossetana Musica da Ripostiglio, un altro straordinario duetto tutto siciliano tra la giovanissima Roberta Finocchiaro e Mario Biondi e infine l’artista rivelazione canadese Skye Wallace.

Entreremo nelle loro case per sentirli cantare le più belle canzoni di John Lennon con la promessa di portare questo concerto dal vivo a Piombino la prossima estate. Nel cuore della città, di fianco al porticciolo e sotto piazza Bovio (la piazza affacciata completamente sul mare più grande d’Europa) si trova la Marina, un tempo darsena di palafitte e barche in disarmo e oggi location incantevole che ha ospitato il festival 20eventi. 20 spettacoli, quasi tutti sold out, con tante attenzioni e sicurezza per il pubblico e una ricaduta senza precedenti sulla promozione turistica del territorio.