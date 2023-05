Torna Peace & Note, l'evento benefico con Davide Van De Sfroos 

Dopo la fortunata edizione del 2022 che ha visto alternarsi sul palco di Piazza XI Febbraio a Tremezzina Davide Van De Sfroos e numerosi altri gruppi e cantanti locali, torna sabato 27 maggio Peace & Notes, l’evento di beneficenza fortemente voluto da Associazione Turistica Tremezzina e Amministrazione comunale. Dalle 18 sul palco si alterneranno i ragazzi dell’istituto comprensivo di Tremezzina, Cachito, Sabrina Morganti e Omar Ricca, i Potage, I Tirlindana e Davide Van De Sfroos che con la loro musica animeranno il golfo di Venere.

L’ingresso è libero e tutti i proventi del servizio cucina e bar saranno devoluti a croce rossa italiana e vigili del fuoco. Un’occasione per un sabato sera accompagnato da buona musica, buon cibo e per fare del bene. Come da tradizione sarà messa in vendita una t shirt per ricordare la serata e i cui proventi della vendita andranno in beneficenza. A fine serata dj set per i più giovani con dj barria.