Al Parco Tittoni torna la grande musica, tutto il programma live

E sono tredici. In barba alla scaramanzia siamo felici di annunciare una nuova stagione di musica e divertimento, un’altra avventura insieme a voi.

Dal 25 maggio all' 8 settembre 2024, nello splendido scenario di Villa Tittoni, in via Lampugnani 62 a Desio (MB), torneranno i concerti, le feste a tema, le silent disco, il cabaret e tanti altri eventi pensati per rendere più belle e suggestive le sere d’estate. Il tema dell’edizione 2024 è #AD ASTRA, perché i sogni sono come le stelle, basta alzare lo sguardo e sono sempre là. Per questa nuova estate ci stacchiamo da terra per inseguire i nostri desideri, conquistati dagli astri. Dodici case nel cielo stellato, ma una sola casa per tutta l’estate: Parco Tittoni.

Parco Tittoni 2024 è un progetto di Mondovisione onlus di Cantù in collaborazione con il Comune di Desio (MB). Come vuole la tradizione, anche quest’anno Parco Tittoni offre uno spazio di ristoro e relax (Fame&Sete), con ingresso sempre gratuito, e una grande area spettacoli (Eventi) di fronte alla suggestiva facciata neoclassica di Villa Tittoni. Ci saranno concerti ed eventi da godersi in piedi, nel grande giardino della villa, mentre per alcuni spettacoli sarà possibile scegliere i posti a sedere (con tavolini) per godere dell’atmosfera necessaria per gli show più intimi di alcuni degli artisti in cartellone.

La programmazione include gli show di Tricarico (26 maggio), Capovilla (29 maggio), Derozer (31 maggio), Trio Cantini/Micheli/Guerra (2 giugno) Il Cile (5 giugno), Omar Pedrini (7 giugno), Giancane (14 giugno), Orchestrina di Molto Agevole (16 giugno), Meneguinness (30 giugno), E-Green (4 luglio), Sud Sound System (12 luglio), Piotta (24 luglio), C’Mon Tigre (26 luglio), Filippo Graziani (31 luglio), The Rumpled (4 agosto), Meganoidi (30 agosto), Bluebeaters (1 settembre), Musici di Guccini (4 settembre), Tre Allegri Ragazzi Morti (6 settembre), e altre novità che saranno annunciate in seguito.

Il weekend inaugurale sarà un susseguirsi di eventi, dalla performance artistica del collettivo Obelisco Production, poi una semiseria lettura dei tarocchi, alla silent disco (sabato 25 maggio) e al concerto gratuito di Tricarico e all’animazione per bambini con Superzero (domenica 26 maggio). Avremo anche due eventi dedicati alla musica elettronica con in consolle dei guru del settore: Il collettivo Metempsicosi (8 giugno) e DJ Ralf (19 luglio).

Tornano anche le migliori cover band, con gli omaggi musicali a grandi artisti italiani e internazionali come Pino Daniele (9 giugno in occasione della giornata benefica con il Comitato Desio in Musica per Carlo), 883 (21 giugno), Oasis (2 agosto), Gaber e Jannacci (16 agosto), Spice Girls (25 agosto) e un omaggio molto speciale a Ivan Graziani eseguito dal figlio Filippo (31 luglio). Non solo musica a Parco Tittoni: come da tradizione avrà spazio anche la parola con il Comedyficio di Alessio Parenti (12 giugno e 17 luglio), lo spettacolo “Giulietta e Romeo” di Teatro Blu (18 giugno), Roberto Mercadini (19 giugno), Vera Gheno (26 giugno), Enrico Galiano (3 Luglio), Adrian Fartade (28 agosto). In attesa di calendarizzazione c'è lo spettacolo “Vissi d’arte, vissi d’amore” dedicato a Giacomo Puccini.

Non mancheranno le feste a tema: Anni ’90 (1 giugno, 13 luglio, 10 agosto, 31 agosto), 80s Never Die (28 giugno), Cartoon Party (27 luglio), New Wave Festival (28 luglio), 7Teen Again (3 agosto), Greatest Hits (17 agosto), le Silent Disco (25 maggio, 29 giugno, 20 luglio, 24 agosto, 7 settembre). Tra le giornate a tema la Fiera del Disco (2 giugno), Oriente day (22 e 23 giugno), Ukulele Festival (7 luglio), Yoga Day (7 e 8 settembre). Il 25 luglio si esibiranno tre gruppi locali partecipanti a San Remo Rock e il 3 settembre ospiteremo l’appuntamento con Desio Factor (con la Pro-loco di Desio).

Il 4 giugno verrà proiettato Materia Viva, il documentario prodotto da Erion WEEE dedicato al tema dell’economia circolare. Il film, che ospita la testimonianza di personaggi come Susan Sarandon, Alessandro Del Piero e Federica Pellegrini, punta a sensibilizzare i cittadini sul ciclo dei prodotti RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e sull’importanza di una corretta transizione ecologica.

Quest’anno Parco Tittoni ospiterà anche la proiezione degli Europei di calcio su maxischermo, sia nell’area Live che nell’area somministrazione.