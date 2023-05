Mercoledì 10 maggio 2023 alle ore 20.30 al Teatro Sociale di Como si esibirà l’Orchestra di Fiati del Conservatorio di Como per l’ultimo appuntamento della Stagione Concertistica Off.



La compagine, diretta da Pierangelo Gelmini e Fulvio Clementi, presenterà un programma che rappresenta un viaggio nelle sonorità dell’orchestra di fiati, nella sua versatilità e potenzialità timbriche e tecniche a partire dagli arrangiamenti tratti dalla tradizione operistica verdiana, come il Nabucco, toccando diversi stili e culture, come le colonne sonore di John Williams e Ennio Morricone, passando per il jazz dell’austriaco Joe Zawinul, fino ad arrivare alla dedica a Chick Corea, compositore, pianista e tastierista statunitense, noto soprattutto per le sue produzioni jazz e jazz fusion negli Anni Settanta e Ottanta e infine brani originali per orchestra di fiati (Rikudim e Lord Tullamore).

L’indagine è volta a scandagliare e dare voce alle sperimentazioni artistiche dei musicisti nella musica colta così come nella musica popolare e nelle loro contaminazioni riflettendo la poliedrica ricchezza della mente umana nelle sue potenzialità filosofico-cognitive. L’esplorazione del nuovo stimola la creatività e l’immaginazione creando nuove forme, trasformandole, rendendole udibili. Questa preziosa produzione vede coinvolti diversi dipartimenti dell’istituto lariano: in primis il dipartimento di strumenti a fiati, ma anche i dipartimenti di canto, di archi, di percussioni e jazz coinvolgendo più di 70 studenti.

?